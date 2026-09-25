Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern Munich, a insisté sur la volonté de son club de prolonger l'attaquant anglais Harry Kane, précisant que le frère et le père du joueur négocient actuellement avec Jan-Christian Dreesen, le directeur général du club bavarois, au sujet de son avenir.

Rummenigge a déclaré ce vendredi, dans des propos au journal allemand « Abendzeitung » : « Le frère de Harry et son père négocient actuellement avec Jan-Christian Dreesen. Je suis optimiste quant au fait qu'ils parviendront à une bonne solution. »

Et de poursuivre : « Par le passé, j'aurais dit que les joueurs de plus de 30 ans devraient en général se voir proposer des contrats d'un an seulement. Mais il y a des exceptions lorsque l'on est convaincu par un joueur. Et nous sommes convaincus par Harry. Il ne faut pas oublier qu'il n'a connu qu'une seule blessure en 3 ans. »

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Rummenigge a salué la saison réalisée par Kane, estimant qu'il mérite de remporter le Ballon d'Or cette année : « Harry a marqué au total 73 buts avec le Bayern et l'Angleterre la saison dernière, et il n'y a eu que Lionel Messi pour réaliser un meilleur chiffre en une seule année au cours de ce siècle. »

Il a ajouté : « C'est là le critère. Et ce sont souvent les attaquants qui remportent ce trophée. J'ai aussi posé la question à l'intelligence artificielle, et la réponse a été que Harry a 68 % de chances de l'emporter. Espérons que les choses se dérouleront ainsi. »

L'ancienne star de l'Allemagne a poursuivi : « Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis qu'un joueur du Bayern Munich a remporté le Ballon d'Or. Cela fait plus de 4 décennies, depuis mes victoires du trophée en 1980 et 1981. C'est pourquoi accomplir cet exploit aujourd'hui revêtirait une importance particulière, non seulement pour le joueur, mais pour tout le Bayern Munich. »

« Mbappé et Yamal »

Rummenigge a poursuivi : « Harry représente un grand exemple pour l'équipe, et particulièrement pour les joueurs les plus jeunes. Il a ce bilan impressionnant en matière de buts marqués, ce qui est exceptionnel. Il distribue aussi le ballon à droite et à gauche comme si les passes étaient tracées à la règle, avec une précision extrême. Il a encore progressé en tant que footballeur, et Harry est également une personne à part. Le public a une sensibilité aiguisée envers les gens, et ce n'est pas un hasard s'ils aiment Harry. »

À propos de la concurrence de Kylian Mbappé et Lamine Yamal pour le Ballon d'Or, dont la remise est prévue le 26 octobre prochain, il a déclaré : « Ce sont bien sûr deux joueurs formidables. Mais je pense assurément que la personnalité plus réservée de Harry est plus séduisante. Et cela reflète aussi son caractère, car Harry laisse ses buts, ses performances et ses titres parler pour lui, ce qu'il fait fort heureusement depuis deux ans. »

Il a conclu : « Le critère le plus important pour remporter le Ballon d'Or, c'est la performance individuelle, et sur ce plan Harry se distingue. »



