Le grand club turc a toutefois démenti toute démarche pour l’attaquant : « L’information publiée aujourd’hui dans la presse selon laquelle notre club s’intéresse à Ermedin Demirovic, qui joue à Stuttgart, est totalement infondée », peut-on lire dans le communiqué de samedi matin. Le club n’entreprendrait « aucune tentative de transfert concernant le joueur en question ».

En Allemagne, Sky avait rapporté que Fenerbahçe avait des vues sur Demirovic. Selon cette source, l’avenir du participant bosnien à la Coupe du monde à Stuttgart est actuellement ouvert. Le VfB serait en principe disposé à le vendre en cas d’offre comprise entre 15 et 20 millions d’euros. Dzenan Pejcinovic serait prêt à le remplacer, les Souabes voulant l’arracher au relégué VfL Wolfsburg.

Demirovic, sous contrat avec le VfB jusqu’en 2028, ne pense cependant actuellement pas à un départ, selon Sky. Le joueur de 28 ans se sentirait très bien à Stuttgart et la perspective sportive lui convient globalement. Outre Fenerbahçe, la Juventus Turin et Leeds United ont également été cités parmi les supposés prétendants.

Fenerbahçe s’exprime aussi sur les rumeurs autour de Leao

Fenerbahçe s’est également exprimé sur les spéculations concernant une offensive des Turcs pour Rafael Leao, de l’AC Milan. « De même, les informations selon lesquelles nous aurions soumis une offre d’environ 100 millions d’euros pour Rafael Leao, incluant indemnité de transfert et salaire, ne reflètent pas la vérité. Aucune offre n’a été faite au joueur ou à son club en ce sens », a souligné Fener.

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La Gazzetta dello Sport avait récemment rapporté que le club d’Istanbul avait soumis à Leao une offre XXL. Le fait qu’il veuille quitter Milan cet été malgré un contrat courant jusqu’en 2028, l’attaquant portugais l’avait déjà annoncé fin mai : « Je suis fier d’avoir pu écrire l’histoire à Milan, mais je veux ouvrir un nouveau chapitre dans ma carrière », avait déclaré Leao à la chaîne de télévision portugaise Sport TV.