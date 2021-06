Rumeurs - Sergio Ramos aurait fait son choix

Libre de tout contrat, Sergio Ramos aurait confié à certains ex-coéquipiers du Real Madrid son envie de rejoindre le PSG.

Marquinhos - Sergio Ramos - Kimpembe. Depuis l’annonce commune du Real Madrid et de Sergio Ramos de ne pas continuer l’aventure ensemble au-delà de cette saison 2020-2021, les dirigeants du PSG se seraient mis en tête de récupérer le gros poisson que représente le défenseur espagnol.

Le club de la capitale n’est pas le seul sur le coup puisque Manchester United et Manchester City sont annoncés comme des destinations plus que probables mais Sergio Ramos aurait une idée bien en tête.

Tellement bien en tête qu’il en aurait fait part à trois de ses ex-coéquipiers du Real Madrid d’après la radio espagnole COPE. D’après cette dernière, l’ancien capitaine des Merengue aurait tout simplement annoncé son désir de rejoindre le PSG la saison prochaine. L’envie entre les deux parties semble donc réciproque et peut faciliter les discussions.

A 35 ans, Sergio Ramos ne représente plus l’avenir mais son expérience et son palmarès ne seront pas de trop pour aider le PSG à accéder à ce qu’il recherche depuis l’arrivée des Qatari à la tête du club : gagner la Ligue des Champions. Libre de tout contrat, l’Espagnol représente une bonne opportunité même si cela veut bien évidemment dire de la concurrence en plus.

Déjà barrés par le duo Marquinhos - Kimpembe, Thilo Kehrer, Abdou Diallo ou encore le jeune Pembélé vont devoir se contenter de miettes si l’arrivée est officialisée dans les prochains jours.

Pour Sergio Ramos, ce sera le début d’une nouvelle aventure, lui qui a fait toute sa carrière en Liga que ce soit avec le FC Séville et le Real Madrid. Il ne se voyait d’ailleurs pas jouer dans un pays que le sien.

"Le moment est arrivé, l'un des plus difficiles de ma vie. On n'est jamais prêt à dire adieu au Real Madrid, avait déclaré le défenseur andalou, devant sa famille et le président du club Florentino Perez, lors d'une cérémonie. Je n'ai jamais voulu quitter Madrid (...) Ces derniers mois, le club m'a fait une offre d'un an, avec un salaire inférieur mais je voulais deux ans."