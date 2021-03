Rumeurs, L’agent de Cristiano Ronaldo aurait sondé le Real Madrid

Cible des critiques depuis l’élimination de la Juventus Turin en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo aurait sondé le Real, via son agent.

Et si le pari Cristiano Ronaldo était en train de tourner au cauchemar ? En faisant le choix de mettre 100 millions d’euros sur la table pour un joueur de 31 ans à l’époque, la Juventus Turin avait clairement montré ses intentions. Faire all-in sur un quadruple vainqueur de la Ligue des Champions afin de porter la Vieille Dame sur les sommets européens.

Presque trois saisons après, la Juve 95-96 n’a toujours pas trouvé de successeurs. Pire, alors que le club italien avait réussi à se hisser en finale en 2015 et 2017, voilà que l’arrivée de Cristiano Ronaldo a coïncidé avec trois éliminations plus qu’embêtante contre l’Ajax Amsterdam, l’Olympique Lyonnais et donc Porto cette saison.

Mettre tout sur le dos du Portugais est un brin cruel tant CR7 a sauvé la Juve depuis son arrivée et notamment en Ligue des Champions lors notamment d’une double confrontation contre l’Atlético Madrid, mais le retour sur investissement, du moins sportif, est loin de répondre aux attentes.

Coupable de s’être tourné dans le mur sur le coup-franc égalisateur de Porto, Cristiano Ronaldo est depuis la cible prioritaire des critiques, bien loin devant Andrea Pirlo ou le reste de l’effectif turinois. Ces critiques ajoutées aux performances européennes vont-elles pousser le quintuple Ballon d’Or à revoir son avenir ?

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, Ronaldo a déjà prouvé par le passé qu’un morceau de papier ne pouvait l’empêcher d’aller voir ailleurs. Les dirigeants turinois en sont d’ailleurs conscients comme l’a déclaré Fabio Paratici au lendemain de l’élimination.

"Avec ces grands joueurs, vous savez toujours que lorsqu'ils décident de mettre fin à leur expérience avec une équipe et de passer à une autre expérience, ce sont eux qui décident et vous devez respecter cette décision."​

Si comme souvent quand il est question de départ de Cristiano Ronaldo, le PSG est annoncé comme une destination potentielle. Rumeur qui a été balayée par Leonardo, jeudi soir. Mais en Espagne, c’est une véritable bombe qui a été lâchée dans l’émission El Chiringuito.

D’après les médias espagnols, Jorge Mendes, agent historique de CR7, aurait tout simplement recontacté le Real Madrid afin de jauger les chances d’un potentiel retour du Portugais dans la capitale espagnole.

Depuis le départ de Ronaldo, le Real n’a toujours pas réussi à trouver de successeur malgré le changement de statut de Benzema et pourrait donc voir d’un bon oeil ce retour. Mais en Italie, Cristiano Ronaldo émarge à 30 millions d’euros annuels. Le Real serait-il prêt à mettre ce prix pour un joueur de 36 ans ? Rien n'est moins sûr...