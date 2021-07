Rumeurs, Lacazette en route vers l’Espagne ?

Indésirable à Arsenal, l’attaquant français Alexandre Lacazette pourrait se relancer du côté de l’Atlético Madrid.

L’histoire d’Alexandre Lacazette avec l’Atlético Madrid toucherait à sa fin. Le Français n’a plus qu’un an de contrat chez les Gunners et ses dirigeants n’ont pas l’intention de lui proposer un nouveau bail. Au contraire, ils comptent le transférer afin de renflouer leurs caisses et économiser un salaire important. Mikel Arteta, le manager, aurait lui-même donné son aval.

Un club aurait déjà émis le souhait de faire signer l’ancien Lyonnais, à savoir l’Atlético Madrid. Les Rojiblancos s’était intéressé au Français il y a quelques années et ils enclins à revenir à la charge avec une offre à la clé. D’après le site Calcio Mercato, une proposition de 15M€ pourrait parvenir aux Londoniens.

Simeone séduit par le profil du Français

Diego Simeone, le coach des champions d’Espagne, a fait du recrutement d’un avant-centre sa priorité cet été. Et l’idée de récupérer Lacazette a de quoi le séduire, même si le dernier attaquant français passé par son effectif ne s’est pas montré à son avantage. Il s’agit bien sûr de Moussa Dembélé, de retour à l’OL cet été après six mois compliqués du côté du Wanda Metropolitano.

A noter que Lacazette était de la partie le week-end dernier avec Arsenal. Il avait été l’un des quatre buteurs de son équipe lors du succès en amical contre Milwall (4-1).