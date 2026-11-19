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Miralem Pjanic rassure la Juventus au sujet des rumeurs de transfert faisant état d'un nouvel intérêt de Chelsea pour Kerim Alajbegovic.

L'ancien milieu de terrain bosnien, qui représente les intérêts du jeune talent de la Juventus avec son père Semin, a déclaré au Corriere dello Sport : « Alajbegovic est très heureux d'être à la Juventus. »

« Il est actuellement très satisfait de sa première partie de saison. Il veut aider le club à améliorer son classement, il est totalement concentré et traverse aussi une excellente période en sélection. Il suffit de voir ses derniers matches contre la Suède et la Roumanie (avec 2 passes décisives, ndlr). Le garçon va bien, son objectif est de continuer à progresser et d'obtenir davantage de temps de jeu au sein de l'équipe. Il veut suivre le parcours prévu. »

« À l'avenir, il a l'ambition de devenir un joueur très important à la Juventus, mais il réalise déjà de grandes choses et doit profiter de cette période. »

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« Selon moi, il n'y a pas de rivalité avec Kenan Yildiz. Ce sont des joueurs de talent qui veulent et peuvent jouer ensemble. Il y aura de la place, évidemment si l'entraîneur le juge opportun, mais il vaut toujours mieux avoir des joueurs de qualité dans une équipe, car ils peuvent faire la différence. Je ne vois aucun problème de chevauchement. Au contraire, ils se comprennent très bien. »

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Né en 2007, Kerim Alajbegovic est arrivé à la Juventus en provenance du Bayer Leverkusen pour 32 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus éventuels, avec un contrat de 5 saisons, jusqu'en juin 2031, à 3 millions d'euros nets par an.

La Juventus l'a arraché à la concurrence de plusieurs autres clubs, dont l'Atalanta de Cristiano Giuntoli , passé par la Juventus, et Chelsea, grâce à l'intervention décisive du dirigeant de la Juventus Frederic Massara, qui avait déjà tenté de le recruter pour la Roma.

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Sous les ordres de l'entraîneur Luciano Spalletti, il compte jusqu'ici 14 apparitions sous le maillot de la Juventus, avec 2 buts (d'abord contre le NEC Nijmegen en Ligue Europa, puis contre le Napoli en Serie A, toujours au Stadium de Turin), 1 passe décisive et 1 carton jaune.

Avec la sélection de Bosnie-Herzégovine, Alajbegovic a inscrit 3 buts en 19 apparitions. Parmi celles-ci figure le barrage remporté aux tirs au but contre l'Italie de Gattuso le 31 mars dernier, décisif pour la qualification à la phase finale de la Coupe du monde 2026, où il a ensuite marqué un but lors de la victoire 3-1 contre le Qatar.

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De son côté, le milieu offensif turc Kenan Yildiz a repris l'entraînement avec ballon. Son retour après sa blessure est prévu dans un mois.