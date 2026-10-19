Comme le rapportent de concert sur X les journalistes Jorge C. Picon (notamment de AS) et Sergio Valentin, de Marca, une déception palpable règne au sein de la direction du Real Madrid quant à l’évolution de cette saison. Le président Florentino Perez et d’autres dirigeants influents attendaient beaucoup plus du retour de Mourinho, d’autant que l’entraîneur aurait eu carte blanche pour composer son effectif cet été.

Le principal reproche porterait sur le jeu de l’équipe, jugé indigne des ambitions élevées du club et trop proche de celui de la saison précédente, décevante et achevée sans titre pour le Real. Si les joueurs soutiendraient toujours leur entraîneur en interne, la direction s’inquiète de plus en plus de l’absence d’une identité de jeu claire.

Selon Valentin, Perez se préparerait donc déjà en coulisses à une séparation. Le président du club aurait confié à son cercle rapproché avoir un successeur précis en tête pour le poste d’entraîneur : Didier Deschamps.

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14 ans à la tête de la sélection : qu’a accompli Didier Deschamps avec la France ?

Le Français de 49 ans est sans club depuis la fin de ses 14 années à la tête de l’équipe de France. Deschamps, qui a mené les Bleus au titre mondial en 2018 puis en finale de la Coupe du monde en 2022, avait quitté son poste après la quatrième place obtenue lors de la phase finale en Amérique du Nord. À l’époque, l’entraîneur avait précisé que sa démission n’était pas motivée par des considérations sportives, mais par un environnement difficile, et qu’il souhaitait éviter de nouveaux préjudices à la sélection.

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Des rendez-vous décisifs attendent Mourinho et le Real, déjà à sept points du champion, le FC Barcelone, après neuf journées de championnat. Après le duel de Ligue des champions contre le RB Leipzig, le Clasico chez les Catalans suivra dimanche prochain.

Cette rencontre pourrait décider du sort du Portugais, qui a remporté jusqu’ici neuf de ses onze matches officiels depuis son retour à Madrid. Toutefois, si le Real déçoit de nouveau dans le jeu face au Barça lors de cette affiche de prestige, un départ anticipé de Mourinho serait, selon les dernières rumeurs, un scénario réaliste.