Le grand club turc a immédiatement démenti toute éventuelle tentative pour recruter l’attaquant bosnien : « L’information publiée aujourd’hui dans la presse selon laquelle notre club s’intéresse à Ermedin Demirovic, qui évolue à Stuttgart, est totalement infondée », peut-on lire dans le communiqué publié samedi matin. Le club n’entreprendrait « aucune tentative de transfert concernant le joueur en question ».

Hoeneß, l’entraîneur du VfB, s’est exprimé dans le même sens. « J’étais irrité et, pour être honnête, agacé par certaines choses qui ont été écrites », a déclaré l’homme de 44 ans à Bild. « Mon objectif est d’avoir toujours les meilleurs joueurs au VfB et Medo est l’un de nos meilleurs joueurs. »

Auparavant, Sky avait rapporté que Fenerbahçe avait jeté son dévolu sur Demirovic. Selon ce média, l’avenir du participant bosnien à la Coupe du monde à Stuttgart est actuellement ouvert. Le VfB serait en principe prêt à un transfert en cas d’offre comprise entre 15 et 20 millions d’euros. En remplacement, Dzenan Pejcinovic serait prêt, lui que les Souabes veulent arracher au relégué VfL Wolfsburg.

Demirovic, sous contrat avec le VfB jusqu’en 2028, ne pense toutefois pas à un départ à l’heure actuelle, selon Sky . Le joueur de 28 ans se sentirait très bien à Stuttgart et la perspective sportive lui convient globalement. Outre Fenerbahçe, la Juventus Turin et Leeds United ont également été cités parmi les prétendus clubs intéressés.

Fenerbahçe s’exprime aussi sur les rumeurs autour de Leao

Fenerbahçe s’est par ailleurs également exprimé au sujet des spéculations sur une offensive des Turcs pour Rafael Leao, de l’AC Milan. « De même, les informations selon lesquelles nous aurions formulé une offre d’environ 100 millions d’euros pour Rafael Leao, incluant l’indemnité de transfert et le salaire, ne reflètent pas la vérité. Aucune offre n’a été faite au joueur ou à son club en ce sens », a souligné Fener.

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La Gazzetta dello Sport avait récemment rapporté que le club d’Istanbul avait transmis une offre XXL à Leao. Le fait qu’il veuille quitter Milan cet été malgré un contrat courant jusqu’en 2028, l’attaquant portugais l’avait déjà annoncé fin mai : « Je suis fier d’avoir pu écrire l’histoire à Milan, mais je veux ouvrir un nouveau chapitre dans ma carrière », avait déclaré Leao à la chaîne de télévision portugaise Sport TV.