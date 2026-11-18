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Rene Wagner est en difficulté au 1. FC Cologne. Avant le déplacement sur la pelouse du Bayern Munich, les rumeurs autour de Dino Toppmöller ajoutent à l’agitation.

Selon Bild , Toppmöller est le favori à Cologne. Christian Eichner, entraîneur de longue date du KSC et ancien joueur du FC, aurait lui aussi des soutiens. Dans l’entourage du club, les noms de Horst Steffen, passé dernièrement par le Werder Brême, et du Belge David Hubert, de l’Union Saint-Gilloise, seraient également évoqués.

Dès l’été, le FC s’était intéressé à Toppmöller, mais avait décidé de poursuivre avec Wagner, passé du poste d’adjoint à celui d’entraîneur principal après le licenciement de Lukas Kwasniok en mars dernier.

« On a déjà entendu ce nom plusieurs fois. Ça fait partie du jeu. Ce qui compte pour moi, c’est que cette pression ne se ressente pas en interne », a déclaré Wagner, interrogé sur Toppmöller avant le déplacement de vendredi chez le Bayern.

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De quoi dépend probablement l’avenir de Wagner au 1. FC Cologne

Wagner est déjà suffisamment sous pression sans ces discussions supplémentaires . En interne, les neuf points pris en neuf matches de championnat cette saison sont jugés insuffisants. Le principal reproche : l’équipe n’aurait pas progressé sous les ordres de l’entraîneur de 38 ans, et l’attaque décevrait particulièrement.

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Wagner doit désormais obtenir des résultats, écrit Bild, même si le match contre le Bayern ne sera pas décisif. Ce sont plutôt les trois rencontres suivantes, disputées en huit jours, qui pèseront sur son avenir : Cologne affrontera en championnat le promu SV Elversberg puis le FC Augsbourg, avec entre les deux un huitième de finale de Coupe d’Allemagne contre Holstein Kiel, pensionnaire de deuxième division.

Wagner, dont le contrat à Cologne court jusqu’à l’été 2028, s’efforce de faire abstraction des discussions à son sujet et des critiques sur les réseaux sociaux ou directement au stade : « Si je m’y intéressais, cela me ferait peut-être un peu peur, tout au plus. Mais cela ne m’aiderait en aucun cas. C’est pourquoi je ne m’en préoccupe pas. »

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Pourquoi Dino Toppmöller a échoué au RC Lens

Malgré la première qualification de l’histoire du club pour la Ligue des champions obtenue par le biais de la Bundesliga, l’entraîneur à succès Toppmöller a dû quitter l’Eintracht Francfort en janvier. Ancien adjoint de Julian Nagelsmann au RB Leipzig et au Bayern Munich, il a rejoint cet été le RC Lens, vice-champion de France, mais en est reparti après seulement 91 jours à la suite de dissensions internes .

L’homme de 45 ans avait refusé de se séparer de son adjoint Nelson Morgado, que la direction sportive du club français aurait considéré comme un élément perturbateur. Toppmöller a laissé passer l’ultimatum qui lui avait été fixé et a accepté à la place une résiliation de son contrat.