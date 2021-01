RUMEUR - Zidane devrait rester jusqu'à la fin de la saison

Selon Marca, Zinedine Zidane n'a pas à craindre pour son poste au Real Madrid.

Il ya un sentiment de calme et de réflexion au ce jeudi, même après la douloureuse défaite En Copa del Rey à Alcoyano mercredi soir, où l’équipe est tombée à une défaite 2-1 en prolongation contre 10 hommes.

Les champions en titre de ont perdu la voie ces dernières semaines, mais les responsables de Los Blancos attendront l’été pour prendre des décisions. Cela signifie que Zinedine Zidane sera l’entraîneur lorsque le Real Madrid visitera Alaves en samedi.

Le plan est que le Français termine la saison 2020/21. Zidane a pris la séance d’entraînement de récupération jeudi et il semble qu’il croit toujours ce qu’il a dit dans sa conférence de presse d’après-match à Alcoy, quand il a affirmé que cette défaite était tout simplement quelque chose qui peut arriver dans le football. Les dirigeants savent que les résultats récents n’ont pas été à la hauteur des attentes au Real Madrid, mais ils insistent sur le fait que ce n’est pas le moment de changer d’entraîneur.



Les responsables de l’Estadio Santiago Bernabeu sont conscients de la nécessité d’un nouveau projet, mais ils veulent le lancer pendant une sintersaison et non pas en plein milieu d’une campagne.

Ce que Zidane a fait pour le club joue également un rôle dans cette décision, mais il sait plus que quiconque que les résultats finiront par décider de son sort.

L'absence de fans dans les gradins réduit également la nécessité d’apporter un changement radical.

Les résultats des sondages des supporters révèlent de la frustration et, comme c’est souvent le cas, c’est l’entraîneur qui est sous le feu des critiques. Mais, pour l’instant, Zidane reste aux commandes et tentera de sauver la saison avec en titre en championnat et en Ligue des Champions.