RUMEUR - Wijnaldum refuse une offre de Liverpool

Le milieu de terrain des Reds aurait dit non à offre de prolongation de contrat.

Le milieu de terrain de Gini Wijnaldum était l'un des noms les plus étroitement liés à Barcelone l'été dernier notamment en considérant la situation financière délicate du club, selon Mundo Deportivo.

Le milieu de terrain néerlandais aurait été une cible clé pour l'entraîneur de Barcelone récemment nommé Ronald Koeman, mais lorsque l'accord a échoué, tous les signes ont indiqué que Wijnaldum renouvelait son contrat avec les champions anglais.

Les dernières informations, cependant, indiquent que Wijnaldum a rejeté les approches initiales de Liverpool et envisage d'arriver au Camp Nou cet été, avec un an de retard, en tant qu'agent libre

La presse anglaise affirme que le joueur de 30 ans aime l'idée de jouer pour Barcelone.

Wijnaldum a été un élément clé du succès de Jurgen Klopp à Liverpool, mais le club n'a pas été en mesure de conclure avec lui un accord qui convienne aux deux parties. Difficile de savoir si Barcelone continue à avoir un fort intérêt pour le milieu de terrain polyvalent, ou si sa situation économique pourrait lui faciliter la tâche.

Wijnaldum fait partie des principaux cadres des champions d’Europe. Cette saison, il fait partie des quatre joueurs qui ont disputé le plus de matches dans l’effectif des Reds. Et il a le troisième temps de jeu le plus conséquent.

Son arrivée à Anfield date de 2016 et en provenance de . Il a disputé 202 matches et marqué 20 buts en tout et pour tout pour la formation de Jurgen Klopp. Il fut l’un des artisans du triplé en 2016, et aussi du sacre national conquis en aout dernier.

L'article continue ci-dessous

Wijnaldum n’est pas le seul joueur à faire objet de rumeurs de départs actuellement du côté de Liverpool. C’est aussi le cas de Mohamed Salah. L’Egyptien serait attiré par un challenge en .

Les Reds de Liverpool ont hâte de faire signer un nouveau bail à leur milieu néerlandais avant que ce dernier ne devienne libre de tout engagement l’été prochain.