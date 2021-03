RUMEUR - Wijnaldum au Barça, c'est fait !

Le nouveau président du Camp Nou, Joan Laporta, aurait lié sa première signature de son deuxième séjour au club catalan, un joueur clé pour Koeman.

Le nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta, continue de planifier l'équipe du Barça pour la saison prochaine et, en plus de prendre contact avec Alaba et Haaland, il semble avoir conclu l'arrivée de Georginio Wijnaldum.

Le Sunday Times rapporte que le milieu de terrain de Liverpool a décidé de ne pas renouveler son contrat avec Liverpool, qui expire cet été, et a signé un pré-contrat avec Laporta pour devenir la première signature de son deuxième mandat en tant que président.

Wijnaldum arrivera à Barcelone en transfert gratuit et réalisera enfin le souhait de Ronald Koeman, le manager souhaitant faire venir son compatriote dès son arrivée à Barcelone en août dernier.

Le Néerlandais arriverait en Liga à l'âge de 30 ans et après avoir prouvé qu'il était un joueur clé à Liverpool cette saison.

Jusqu'à présent, il a joué pour l'équipe de Jürgen Klopp dans 40 matchs toutes compétitions confondues et a marqué trois buts.

On peut soutenir que cela aurait été beaucoup moins si les Reds n’avaient pas été aussi durement touchés par des blessures en défense et au milieu de terrain cette année, et cela aurait peut-être été la pensée du joueur avant la saison prochaine...

L'article continue ci-dessous

De son côté, la cellule de recrutement du club de Premier League fait déjà ses propres plans et cherche son remplaçant depuis un certain temps.

L'Argentin de 26 ans, Rodrigo de Paul, qui impressionne actuellement à l'Udinese en Serie A, a attiré l'attention.

Pour le Barça, le mercato ne fait que commencer. Les médias catalans s'excitent ainsi pour Erling Haaland et un autre joueur batave : Memphis Depay.