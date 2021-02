RUMEUR - Vers un grand ménage à Arsenal ?

Selon la presse anglaise, 4départs seraient d'ores et déjà à prévoir chez les Gunners en vue de l'été prochain.

Arsenal serait en train de planifier un exode massif de joueurs cet été avec jusqu'à quatre joueurs sur le billot de Mikel Arteta.

Selon The Sun, les dirigeant londoniens veulent réduire la masse salariale et Alexandre Lacazette, David Luiz, Matteo Guendouzi et Lucas Torreira pourraient tous partir pour libérer de l'espace sur les comptes du club.

Arsenal ressent les tensions financières de la pandémie de COVID-19 et a emprunté 120 millions de livres sterling à la Banque d'Angleterre l'année dernière.

Le club a déjà commencé ses mesures de réduction des coûts en janvier, le directeur général Vinai Venkatesham annulant les contrats de Mesut Ozil, Shkodran Mustafi et Sokratis Papastathopoulos.

Les Gunners économiseront 16,5 millions de livres sterling sur les salaires pour le reste de la saison avec Sead Kolasinac, Ainsley Maitland-Niles et Joe Willock également prêtés le mois dernier pour le reste de la saison.

Cependant, d'autres mesures de réduction des coûts doivent être mises en place et le coach londonien Mikel Arteta devrait être contraint de lâcher certains membres importants de l'équipe première.

L Français Alexandre Lacazette, dont la forme s'est améliorée cette saison, arrive à la fin de son contrat de 150 000 £ par semaine et sera laissé libre cet été.

L'article continue ci-dessous

David Luiz, quant à lui, a connu une récente résurgence de sa forme pour les Gunners, mais son contrat expire également à la fin de la saison et les bruits suggérant qu'il pourrait se voir proposer un nouvel accord d'un an se raréfient.

The Sun estime que Matteo Guendouzi et Lucas Torreira, actuellement en prêt au Hertha Berlin et l'Atletico Madrid respectivement, seront vendus cet été, les Gunners exigeant chacun environ 25 millions de livres sterling pour les milieux de terrain.