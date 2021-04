RUMEUR - Une clause "Messi" dans le contrat d'Aguero ?

Sergio Aguero aurait placé une clause "Messi" pour signer au Barça, selon AS.

Sergio Agüero souhaiterait s'engager à Barcelone lorsqu'il quittera Manchester City cet été, mais seulement si son coéquipier argentin Leo Messi reste au Camp Nou.

Sergio Agüero est en fin de contrat à Manchester City cet été et ne renouvellera pas son bail pour rester sous la tutelle de Pep Guardiola à l'Etihad, déclenchant une course pour la signature de l'international argentin parmi les clubs en Premier League et à travers l'Europe.

Agüero, 32 ans, a été lié à plusieurs clubs dont la Juventus et le PSG, mais l'ancien attaquant de l'Atlético Madrid a une préférence pour rejoindre Barcelone d'après la presse espagnole.

Cependant, il a placé une condition pour accepter un transfert pour jouer au Camp Nou et c'est un accord que le président de Barcelone, Joan Laporta, a en tête de sa liste de choses à faire cet été, qu'il recherche ou non un accord pour Agüero : la présence de Leo Messi.

AS rapporte en mars qu'Agüero a un contrat de deux ans sur la table au Barça mais l'Argentin a stipulé qu'il ne signerait que s'il devait jouer aux côtés de son ami et coéquipier international argentin Messi.

Le capitaine et talisman de Barcelone a hésité à promettre son avenir au club après sa tentative frustrée de partir l'été dernier et une grande partie de la planification du club dépend uniquement de savoir si Messi décide de finir sa carrière au Camp Nou ou cherche un nouveau défi ailleurs.

Pendant ce temps, la situation autour d'Agüero a été quelque peu confuse, des sources à Barcelone suggérant qu'il n'y a pas d'accord en place pour que l'attaquant rejoigne le club, malgré la volonté apparente d'Agüero d'agir comme un remplaçant plutôt qu'un titulaire incontesté.

Pour rappel, la Gazzetta dello Sport rapporte qu'Aguero a l'intention de capitaliser sur son statut de joueur libre et de tirer le meilleur parti de toute signature potentielle. Bien qu'il ait près de 33 ans et qu'il ait la chance d'avoir un bilan de blessures loin d'être exemplaire, il souhaite que son dernier contrat en Europe finance une retraite en or et a demandé à la Juventus 12 millions d'euros par saison pour signer pour eux.

Les Italiens considèrent que c'est élevé compte tenu des retombées financières de la pandémie et de l'âge d'Aguero. Quid du Barça ? Réponse cet été...