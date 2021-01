RUMEUR - Un club déjà en lice pour Odegaard

Le FC Séville a jeté son dévolu sur Martin Odegaard, espérant obtenir un prêt auprès du Real Madrid.

Les dirigeants du sont en quête d’un prêt sensationnel pour arracher Martin Odegaard loin des griffes de la , où il a passé la saison dernière en prêt.

Un rapport dans Deportes Cuatro indique que le coach de Séville Julen Lopetegui est un fervent admirateur du Norvégien et donne la priorité à une arrivée d'un joueur de milieu de terrain créatif dans cette fenêtre de transfert.

Marca a rapporté mardi qu’Odegaard avait demandé à quitter le sur un accord de prêt ce mois-ci alors que AS a affirmé que lui et la Real Sociedad sont déjà en pourparlers pour un retour.

les deux quotidiens sportifs espagnols de référence s'accordent à dire que l'avenir du Norvégien est susceptible d’être décidé cette semaine, lui qui n'aurait pas encore pris une décision claire sur le club qu’il préférerait rejoindre, bien que les dirigeants du Real Madrid sont également susceptibles d’avoir leur mot à dire sur une destination potentielle.

Odegaard a manqué 10 matches consécutifs pour Los Blancos et espère trouver du football régulier en équipe première ailleurs, car il ne rentre pas dans le système 4-3-3 cher à Zinedine Zidane.

À noter et comme l'a indiqué Zinedine Zidane en conférence de presse, que le matrch de prévu ce mercredi soir contre Alcoyano pourrait être une opportunité pour les joueurs en manque de temps de jeu.

"Nous nous entraînons très bien, il y a des joueurs qui jouent moins mais c'est une opportunité d'avoir un super match et de gagner à nouveau. C'est une équipe complète et à chaque match je dois en choisir onze joueurs et les joueurs sont prêts pour le moment où ils vont jouer", a ainsi admis ZZ.

Odegaard pense qu'il a besoin de jouer plus de minutes et veut avoir un impact ailleurs afin de continuer à se développer et à grandir en tant que joueur, selon le journal madrilène.

Le milieu de terrain international norvégien n’a joué que 367 minutes pour Madrid cette saison, et bien qu’il ait été blessé ici et là, il est également vrai qu’il n’a pas été aussi sollicité qu’il l’espérait quand il était disponible.