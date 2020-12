RUMEUR : Un club anglais veut Diego Costa

Wolverhampton aimerait acquérir les services de Diego Costa, libre suite à son départ de l'Atlético.

Diego Costa a été associé à un transfert chez les Wolves après la résiliation de son contrat à l'Atletico Madrid avant la fenêtre de transfert de janvier.

Le club de a du mal à marquer des buts depuis que Raul Jimenez a subi une fracture du crâne fin novembre.

Le jeune Fabio Silva a remplacé Le Mexicain à certains moments, tandis que Daniel Podence et Pedro Neto ont également mené la ligne de front de .

Sans date fixée pour le retour à l'action de Jimenez les Wolves pourraient se tourner vers le marché des transferts pour un attaquant en janvier.

Et selon The Sun, les Wolves tiennent à amener Costa à Molineux via un transfert gratuit, bien que l'entraîneur Nuno Espirito Santo ne soit pas convaincu par l'arrivée de l'international espagnol en raison de ses problèmes de discipline.

Après avoir résilié son contrat le liant à l'Atlético de Madrid, l'attaquant a publié ce mercredi un message d'adieux sur son compte Instagram à destination des supporters des Colchoneros.

"C’est avec tristesse mais aussi joie que je viens faire mes adieux aux supporters de l’Atleti. Je suis triste de ne plus pouvoir faire partie de cette famille, mais heureux d’avoir représenté ce grand club. (…) Je ne veux pas dire ce que tout le monde dit quand il quitte un club : je serai un de vous pour toujours. Non. Je l’ai prouvé sur le terrain, je l’ai montré à chaque match… Je suis de la famille Atlético. (…) Merci, je vous aime", a écrit l'attaquant via une publication publiée sur son compte Instagram.

Depuis son retour dans l'équipe entraînée par Diego Simeone, entre blessures et sanctions, Costa a manqué de nombreux matches officiels et n'a plus jamais été le joueur décisif de 2014 ni même le redoutable attaquant qu'il était à , qui l'a transféré à l'Atlético de Madrid pour 55 millions d'euros. Une arrivée chez les Wolves pourrait donc relancer sa carrière.