RUMEUR - Un club anglais sur Jovic

West Ham United a a évoqué auprès du Real Madrid la possibilité de recruter l'attaquant Luka Jovic.

Jovic, 23 ans, n'a rejoint le qu'à l'été 2019, cependant, après avoir eu du mal à reproduire sa forme autrefois prolifique à l' , le buteur serbe fait face à un départ selon une indiscrétion de caughtoffside.

Le joueur de 23 ans du Real Madrid a disputé 32 matches toutes compétitions confondues mais n’a trouvé le fond des filets qu’à deux reprises; un contraste frappant avec ses chifres pour Francfort.

Un rapport récent du média espagnol Marca a déclaré que le coach de Los Blancos, Zinedine Zidane, avait finalement manqué de patience avec Jovic et cherchait activement à le transfert.

CaughtOffside confirme cette information et ajoute que l'attaquant d'origine serbe est maintenant sur le point de de passer à autre chose pour relancer sa carrière stagnante.

Des retrouvailles avec son ancien club de Francfort est une possibilité réelle, cependant, un autre club qui considère sérieusement une acquisition du joueur de 23 ans est le de David Moyes.

Les Hammers ont récemment vu l'attaquant Sébastien Haller rejoindre l' pour un accord d'une valeur de 20,2 millions de livres sterling.

Cependant, malgré les efforts récents de Moyes pour calmer la spéculation, les Hammers ne sont pas encore officiellement sur le marché pour un remplaçant, nous comprenons que cela n’a pas empêché les spécialistes du recrutement des Hammers d'approcher le Real Madrid.

On ne sait pas encore pour combien les géants de la permettront à Jovic de partir, mais ils devraient perdre une énorme partie des 60 millions d'euros qu'ils ont initialement payés pour lui.



Récemment, l'entraîneur de l'Eintracht Francfort, Adi Hütter, n'a pas hésité à nourrir les spéculations sur le retour possible de Luka Jovic. "Il ne prend que très peu de minutes au Real Madrid et il n'aurait sûrement rien contre un retour à Francfort", a-t-il estimé, ses propos ayant d'autant plus de signification que le contact entre l'Eintracht et Jovic lui-même n'a jamais cessé depuis son départ.