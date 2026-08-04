Rumeur surprenante autour de Gianni Infantino et Donald Trump : la FIFA réagit fermement, « totalement inventé »

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, aurait demandé le soutien du gouvernement américain, rapporte le New York Post. L’instance mondiale du football a depuis vivement réagi à ces informations et parle d’une pure fiction.

Infantino s’est récemment retrouvé sous le feu des critiques en raison de son projet controversé de vendre une partie des droits commerciaux liés à la Coupe du monde à des investisseurs. Ce projet de plusieurs milliards, estimé à quinze milliards de dollars, a suscité une forte opposition dans le monde du football. Le président de la FIFA s’est finalement vu contraint de retirer sa proposition.

The Telegraph avait précédemment rapporté, sur la base d’une source, que Donald Trump « fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider Infantino ». Entre-temps, c’est surtout en Europe que l’opposition au président de la FIFA grandit. L’UEFA ferait monter la pression et étudierait des possibilités pour fragiliser sa position.

Selon le New York Post, le dirigeant sportif helvético-italien a tenté à plusieurs reprises de joindre le président américain par téléphone, mais sans obtenir de réponse. Infantino chercherait donc désormais à se rapprocher du secrétaire d’État Marco Rubio. Un entretien en tête à tête entre les deux hommes serait, selon certaines informations, prévu.

La FIFA dément toutefois avec force ces informations. « Le président de la FIFA n’a pas appelé le président des États-Unis ni des membres de son gouvernement au cours des derniers jours. C’est totalement inventé », fait savoir l’instance mondiale du football.

Infantino ne s’est pour l’instant pas exprimé publiquement sur l’agitation provoquée par cette affaire. Un porte-parole de la FIFA n’attend d’ailleurs pas qu’il prenne la parole à court terme. Via Instagram, le dirigeant de 56 ans a toutefois réagi aux messages de soutien des fédérations nationales de football, notamment du Maroc, du Qatar, des Émirats arabes unis, du Koweït, du Sri Lanka et du Bhoutan.







