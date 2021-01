RUMEUR - Reinier veut quitter le BvB

Le joueur prêté par le Real Madrid voudrait quitter le Borussia Dortmund.

Selon Marca, Reinier Jesus ne se sent pas à l'aise au et cherche un moyen de quitter le club de . Il n'a pas encore commencé une rencontre pour le club allemand et n'a accumulé que 136 minutes en huit matches, et son prêt du ne se déroule pas comme prévu.

Bien que le Brésilien n'ait pas encore officiellement communiqué sa volonté de mettre fin à son prêt au Real Madrid, son malaise est clair et le - qui a déjà posé des questions sur le joueur l'été dernier - attend dans les coulisses comme un nouveau point de chute potentiel.

Le Real Madrid a déjà connu le scénario d'un joueur prêté malheureux dans son club en janvier, Takefusa Kubo ayant été ramené de et envoyé à après avoir eu du mal à gagner du temps de jeu sous Unai Emery.

La relation entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid est excellente, mais personne dans le club allemand n'a encore été en contact avec Los Blancos à propos de la situation. Les dirigeants de la capitale espagnole sont un peu déconcertés par le manque de temps de jeu de Reinier dans un club qui a toujours soutenu la jeunesse, mais on parle au Signal Iduna Park de difficultés d'adaptation et de la nécessité d'un plus grand engagement de la part du joueur de 18 ans, qui en aura 19 ans la semaine prochaine.

Cela a été difficile pour le Brésilien depuis qu'il a quitté Flamengo pour l'Europe en janvier dernier, car il n'a disputé que trois matches avec la Castilla avant une grave blessure et il n'a maintenant joué que huit rencontres et 136 minutes cette saison.

Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, a récemment déclaré qu'il ne savait rien du mécontentement du milieu de terrain, mais MARCA indique que la situation se développera bientôt car l'idée de Reinier jouant à peine toute la saison est considérée comme problématique.

Alors que le souhait initial du Real Madrid était que le joueur essaie de renverser la situation, il est maintenant conscient que la meilleure option pour tous serait de rechercher activement une solution.