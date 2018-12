RUMEUR - Ramsey sur les tablettes de la JuventusBMT47B

Le milieu gallois d'Arsenal, Aaron Ramsey, serait suivi par la Juventus en vue d'un transfert l'été prochain.

L'aventure d'Aaron Ramsey à Arsenal tire progressivement à sa fin. À l'issue de la saison en cours, et après onze ans de bons et loyaux services, le milieu de terrain gallois va quitter l'équipe londonienne pour une autre destination. Ses dirigeants lui ayant signifié clairement qu'ils ne comptaient pas le prolonger.

À 27 ans seulement, et au regard de son talent et de son expérience, Ramsey ne manque pas de courtisans. Le Bayern de Munich s'est positionné depuis plusieurs semaines dans l'espoir de l'enrôler, et si l'on se fie aux rumeurs émanant d'Italie un autre club d'envergure s'intéresserait dorénavant au sociétaire des Gunners. Il s'agit de la Juventus.

L'article continue ci-dessous

Malgré un entrejeu déjà bien fourni, la Vieille Dame et son coach Massimiliano Allegri lorgnent sur un milieu de qualité en vue de la prochaine campagne. Et le profil de Ramsey les séduit, d'après ce que révèle Sky Sport Italia. À partir du mois de janvier, ils seront en mesure de discuter et même conclure le bail avec le joueur s'ils le désirent.

Pour la petite histoire, le dernier britannique à avoir défendu les couleurs de la Juventus est David Platt, entre 1991 et 1995. Lui aussi était passé par Arsenal, mais c'était à la suite de son aventure en Italie.