RUMEUR - Pas de contrat revalorisé pour Dybala

La Juventus de Turin n’a pas l’intention d’améliorer son offre de prolongation à Paulo Dybala.

La saison 2020/2021 pourrait bien être la toute dernière de Paulo Dybala à la Juventus. L’argentin va bientôt arriver dans l’ultime année de son bail avec la Vieille Dame et il n’y a toujours pas eu d’accord trouvé pour une prolongation.

Selon le site Football Italia, c’est le statu quo entre les deux parties. La Joya attend des décideurs bianconeri qu’ils améliorent leur dernière proposition, mais ces derniers n’ont nullement intention de le faire.

Un statut fragilisé pour Dybala

Dybala fait partie des éléments les plus anciens de l’effectif turinois. Cependant, cette saison, il est un peu moins utilisé qu’auparavant. En raison des blessures et d’une confiance limitée d’Andrea Pirlo, l’international albiceleste n’a que le 20e temps de jeu de tout l’effectif (860 minutes). Même le gardien remplaçant, Gianluigi Buffon, a été plus sollicité que lui. Son bilan est statistique est par ailleurs le suivant : 3 buts et 2 passes décisives.

Au total, l’ancien palermitain a joué 272 matches et marqué 100 buts pour la Vieille Dame depuis 2015. Il a aussi participé à la conquête de cinq Scudetti.

Pour rappel, il y a deux ans, Dybala avait été tout proche de quitter la Juventus. Il avait fait même adieux aux tifosi, en pensant qu’il allait s’engager avec Tottenham avant que le deal avec les Spurs ne capote au dernier moment.