RUMEUR - Neymar, un rôle à jouer dans l'affaire Ramos ?

Selon AS, la star brésilienne pourrait avoir un rôle à jouer dans le dossier Neymar au PSG.

L'ancien capitaine du Real Madrid Sergio Ramos doit décider de son prochain club dans les prochains jours, et tous les chemins semblent mener à Paris.

Plusieurs facteurs le poussent à signer au Paris Saint-Germain, mais une considération clé seraot -selon une indiscrétion de AS - la présence de Neymar chez les géants de la Ligue 1.

Ramos est un admirateur de longue date du Brésilien, à tel point qu'il a un jour exhorté le président madrilène Florentino Pérez à signer la star lors d'une interview avec la station de radio espagnole Cadena SER. Ramos et Neymar ont de très bonnes relations et, depuis que le départ du joueur de 35 ans de Madrid a été confirmé la semaine dernière, le duo aurait échangé plusieurs messages.

Neymar a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2025 , alors que le président du club parisien, Nasser Al Khelaifi, lui a promis que des recrues de haute qualité seront embauchées pour renforcer l'équipe de Mauricio Pochettino.

Ramos correspond à ce projet et son arrivée serait bien accueillie par Pochettino, non seulement en raison de son leadership sur et hors terrain, mais aussi de son expérience en Ligue des champions, un trophée qu'il a remporté quatre fois et qui continue d'échapper aux Parisiens.

Le défenseur madrilène discuterait actuellement avec quatre clubs : le PSG, Chelsea, le Bayern Munich et Manchester City. Dans chaque cas, ses exigences sont les mêmes : il souhaite un contrat de deux ans, avec une possibilité de 12 mois supplémentaires si certains objectifs sont atteints. L'Espagnol ne cherche pas seulement le projet sportif le plus séduisant, mais aussi un transfert qui convienne le mieux à sa femme et ses quatre enfants, c'est donc une décision à laquelle il s'efforce de réfléchir très attentivement.