RUMEUR - Mourinho veut un joueur du Real Madrid

José Mourinho aurait jeté son dévolu sur un indésirable du Real Madrid selon la presse italienne.

José Mourinho et sont à la recherche d'un défenseur alors que les Spurs veulent continuer à se battre pour le titre de , ce qui les a amenés à identifier le défenseur central du Eder Militao comme une cible potentielle.

Mourinho est très attaché à l'international brésilien et espère se le faire prêter en vue de rendre l'accord permanent. Cette information vient du Corriere dello Sport, qui pense qu'un départ est une possibilité. Militao est tombé dans l'ordre hiérarchique des défenseurs chez les Merengue.

Des Merengue qui ne devraient pas être opposés au fait d'économiser le salaire du jeune de 22 ans.

Cependant, après avoir payé 50 millions d'euros pour lui il y a à peine 18 mois, ils ne voudront pas le laisser partir à bon marché.

Au cours des neuf derniers matchs, Militao n'a pas du tout joué pour le Real Madrid, alors que la saison dernière, il n'a eu que 10 titularisations.

L'ancien joueur de Porto et de Sao Paulo ne semble pas être dans les plans de Zinedine Zidane, et il n'a même pas été considéré au poste d'arrière droit lorsque Dani Carvajal et Alvaro Odriozola ont été blessés, malgré son expérience du poste.

Cette décision semble convenir à toutes les parties, le principal doute étant de savoir quelle perte le Real Madrid serait prêt à accepter sur un investissement aussi important.

Autre information concernant le Real Madrid, les jours de Luka Jovic au Real Madrid sont comptés comme peut le confirmer GOAL. Le club madrilène et les représentants de l'attaquant serbe cherchent à prêter le joueur et plusieurs équipes sont intéressées.

Si l' a manifesté son intérêt, Luka Jovic devrait finalement retourner à l' , club qu'il a fréquenté de 2017 à 2019 avant de rejoindre le Real Madrid.