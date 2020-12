RUMEUR - Mohamed Salah pas heureux chez les Reds ?

Les récentes déclarations de son compatriote Mohamed Aboutrika, ancien international égyptien, sèment le doute sur l'avenir de l'attaquant des Reds.

Quelques jours avant la rencontre face à (0-7), Mohamed Salah avait alimenter la rubrique transferts des médias anglais et internationaux. En effet, la star de avait ouvert la porte à un éventuel départ vers le ou le , assurant toutefois être concentré et heureux chez les Reds.



"Je pense que Madrid et Barcelone sont deux grands clubs. Qui sait ce qui va se passer dans le futur ? En ce moment je me concentre sur la victoire de nouveau en et en avec Liverpool. Pour le moment, je peux dire que tout est entre les mains du club. Bien sûr, je veux battre des records ici et, je le répète, tous les records du club, mais tout est entre les mains du club", avait ainsi déclaré l'Égyptien, dans les colonnes de Diario AS. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir.

"J'ai appelé Salah à propos de sa situation à Liverpool et il est bouleversé"

Simple coup de pression médiatique ou porte réellement ouverte ? Une chose est sûre, Mohamed Salah disait vrai à propos de sa motivation. Samedi, il a grandement oeuvré au succès de Liverpool face à Crystal Palace (0-7), inscrivant un doublé en fin de rencontre. Un doublé portant son total à 13 buts en Premier League pour le champion en titre cette saison. Le joueur de 28 ans en a marqué 16 toutes compétitions confondues, alors que Liverpool est actuellement leader du championnat anglais.



Groningen - Le spleen d'Arjen Robben, gêné par les pépins physiques



Suffisant pour rassurer les supporters des Reds ? Pas vraiment. Et pour cause, les récentes déclarations de son compatriote Mohamed Aboutrika, ancien international égyptien, sont assez claires quant aux intentions personnelles de l'attaquant. "J'ai appelé Salah à propos de sa situation à Liverpool et il est bouleversé, mais cela n'affectera jamais sa performance sur le terrain. (...) Je sais que Salah n'est pas heureux à Liverpool, il m'a dit les raisons pour lesquelles il n'est pas heureux mais ce sont des secrets et je ne peux pas en parler en public. À mon avis, Liverpool envisage de le vendre à des fins économiques", a assuré Aboutrika pour beIN Sports. Un début de feuilleton ?