RUMEUR - Maignan vers Tottenham, Hugo Lloris de retour à Nice ?

Formé à Nice, Hugo Lloris pourrait faire son retour sur la Cote d’Azur suite à un jeu de chaises musicales à Tottenham.

Et si Hugo Lloris faisait son retour en Ligue 1 ? Depuis quelques saisons, le nom de gardien de l’équipe de France est souvent associé au PSG mais, malgré l’arrivée de son ancien entraîneur Mauricio Pochettino dans la capitale, ce n’est pas chez les leaders de la Ligue 1 que pourrait atterrir Lloris l’été prochain. D’après les informations du Daily Telegraph, le champion du monde 2018 est dans les petits papiers de l’OGC Nice pour venir renforcer les Aiglons.

Selon le média anglais, le propriétaire anglais du club, Jim Ratcliffe, verrait d’un bon oeil l’arrivée d’un tel gardien afin d’apporter de l’expérience à un effectif jeune. Mais pourquoi Lloris, titulaire et capitaine de Tottenham, en viendrait à quitter Londres ? Tout simplement parce que les Spurs réfléchissent à l’avenir et ont ciblé Mike Maignan pour prendre la succession de son compatriote et partenaire en équipe de France.

Le gardien du LOSC est suivi depuis des années par les Spurs et a déjà été supervisé par Mourinho quand ce dernier passait une partie de son temps libre dans le nord de la France. A 34 ans, Lloris est critiqué depuis quelques semaines pour ses performances avec la formation de José Mourinho. S’il garde la confiance de Didier Deschamps avec les Bleus, l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais ne serait pas retenu par le club londonien s’il lui trouve un successeur durant le prochain mercato.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Lloris ne devrait pas coûter bien cher et son expérience parle pour lui. La situation contractuelle du gardien pourrait bien pousser Nice à jouer des coudes pour rapatrier l’enfant du pays.

Peu satisfait de David De Gea mais en attente de voir Henderson exploser, Manchester United est un courtisan de longue date pour le portier anglais. Avec la Coupe du Monde 2022 dans le viseur, Hugo Lloris privilégiera-t-il le sportif avec le club mancunien ou le choix du coeur en revenant dans son club formateur, histoire de boucler la boucle ? Il pourrait en tout cas être l’un des acteur du prochain mercato.