RUMEUR - Liverpool a déjà trouvé le remplaçant de Salah

Mohamed Salah serait sur le départ à Liverpool, qui aurait identifié son remplaçant.

Alors que les grandes ligues européennes tirent à leur fin, les plans sont bien avancés pour la saison prochaine et l'un des joueurs qui pourraient être en mouvement cet été est Jadon Sancho, surveillé par Liverpool ainsi que d'autres grandes puissances européennes.

Quel avenir pour Salah ?

Les Reds prennent des dispositions pour l'éventualité que Mohamed Salah soit vendu et Jurgen Klopp tient à ce que Sancho le remplace.

Salah a déjà parlé de son intérêt à jouer ailleurs et, selon Bild, Liverpool ne lui fera pas obstacle s'il peut trouver un remplaçant approprié.

Sancho a encore deux ans sur son contrat avec le Borussia Dortmund et est évalué à près de 100 millions d'euros, mais Bild explique que la vente de Salah et les salaires que Liverpool pourrait offrir feraient l'affaire.

L'international anglais, qui a joué chez les jeunes pour Watford et Manchester City, a été associé à Chelsea et Manchester United dans le passé, mais c'est maintenant Liverpool qui pourrait lui offrir une chance de revenir en Premier League.

À seulement 21 ans, Sancho a déjà disputé plus de 100 matchs pour Dortmund et cette saison a 12 buts et 16 passes décisives en 33 matchs.

Le contrat de Mohamed Salah expirera en 2023 alors que des spéculations généralisées le liant à un transfert en Espagne prolifèrent.

Pour rappel, Mohamed Salah a répété à plusieurs reprises que son avenir était entre les mains de Liverpool, bien qu'il ait laissé entendre qu'il aimerait signer un nouvel accord avant la fin de son contrat actuel.

L'ailier international égyptien a souvent été lié à un transfert en Espagne, au Real Madrid ou au FC Barcelone.