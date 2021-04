RUMEUR - L’Inter prêt à se séparer de Lukaku

Romelu Lukaku n’est plus jugé intransférable à l’Inter. Si une grosse offre il y a pour ses services, les Lombards le céderont.

Romelu Lukaku est l’un des hommes forts de l’Inter Milan, depuis qu’il a rejoint ce club en 2019 en provenance de Manchester United. En 89 matches, il a inscrit 59 buts. Un bilan exceptionnel mais qui n’empêche le club nerazzurro d’envisager sa vente d’après ce que révèle le site Calcio Mercato.

Comme tout autre joueur de l’effectif, l’international belge est susceptible de bouger si une proposition arrive sur la table de la direction et qu’elle soit en adéquation avec son prix. Et le prix en question a été fixé à 120M€.

Retour en Angleterre pour Lukaku ?

En raison de la crise sanitaire et toutes ses répercussions économiques, l’Inter mesure l’importance de renflouer ses caisses et c’est pourquoi il est ouvert à une vente de son joueur vedette. Il n’est pas certain qu’un transfert ait lieu durant le prochain mercato. Comme l’a souligné Pep Guardiola ce vendredi, aucun ténor européen ne peut se permettre de casser sa tirelire en misant plus de 100M€ sur une recrue.

Lukaku, qui a joué dans trois clubs anglais différents auparavant, a toujours des admirateurs en Premier League. Chelsea et son manager Thomas Tuchel le surveilleraient de près.