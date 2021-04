RUMEUR - Le Real voudrait le retour d'Odegaard

Martin Odegaard reviendra au Real Madrid cet été après son prêt à Arsenal, Zidane étant désireux d'incorporer le Norvégien dans l'équipe première.

Le désir d'Arsenal de retenir les services du milieu de terrain prêté du Real Madrid, Martin Ødegaard, devrait être frustré, car il semble de plus en plus probable que Zinedine Zidane a l'intention de rappeler l'international norvégien avant la saison 2021-22 pour fournir un soutien et éventuellement remplacer, le vétéran croate Luka Modric. En tout cas, selon les informations de As.

L'été dernier, Ødegaard a été ramené au Bernabéu après un prêt réussi à la Real Sociedad, mais l'émergence de Fede Valverde et la brillance continue de Modric, 35 ans, ont laissé au Norvégien peu d'options pour jouer régulièrement. Zidane a alors demandé à Ødegaard de la patience, mais le joueur de 22 ans a suivi l'exemple de Dani Ceballos et s'est dirigé vers Arsenal pour obtenir du temps de jeu. Après avoir été rappelé de La Real, Ødegaard a commencé les deux premiers matchs de championnat de la saison, contre la Real Sociedad et le Betis, mais a ensuite été oublié.

À Arsenal, Ødegaard s'est vu confier un rôle plus important par Mikel Arteta et l'équipe de Premier League a été suffisamment impressionnée par ses performances, au point qu'elle aimerait le signer de manière permanente cet été.

Interrogé sur Ødegaard et Ceballos plus tôt en avril, Arteta a déclaré: «Je suis très content des deux et c'est une décision que nous devrons prendre à la fin de la saison car il y a un autre club impliqué. Dans ce cas, les deux joueurs appartiennent au même club et nous aurons cette conversation. »

Cependant, Zidane, soutenu par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui a battu la concurrence de toute l'Europe pour obtenir la signature d'Ødegaard en janvier 2015, n'envisage pas de laisser le Norvégien partir définitivement compte tenu de l'âge de Modric et du manque de milieux de terrain centraux venant de Castilla.

Madrid cherche également à réduire l'âge moyen de l'équipe et considère Ødegaard comme un atout utile. Depuis le départ d'Ødegaard pour le nord de Londres, Toni Kroos et Modric ont joué presque tous les matchs pour lesquels ils étaient disponibles, l'Allemand totalisant près de 3000 minutes et Modric 3205. Avant la saison prochaine, Zidane espère persuader Ødegaard d'attendre son heure et de se frayer un chemin vers le poste actuellement occupé par Modric.