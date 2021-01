RUMEUR - Le Real Madrid sur une pépite inconnue au bataillon

Le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur un défenseur du Feyenoord Rotterdam.

Marcos Senesi est devenu l'un des meilleurs défenseurs centraux de l' depuis son arrivée à en 2019 et ses performances lui auraient valu l'intérêt du selon les médias locaux.

Le défenseur de 23 ans a déjà disputé 50 matchs pour les Néerlandais après son transfert de San Lorenzo.

Selon le média néerlandais Teleegraf, le Real Madrid souhaite acquérir les services de Senesi lors du prochain mercato cet été.

Plus d'équipes

Cependant, Feyenoord n'a pas envie de se séparer de l'Argentin, qu'il évalue à 35 millions d'euros. L'idée des dirigeants bataves est de renouveler son contrat jusqu'en 2025 et d'introduire une clause de rachat de 50 millions d'euros pour les prétendants potentiels.

L'article continue ci-dessous

Pendant ce temps, le Teleegraf rapporte que le Real Madrid fera une offre officielle dans les mois à venir car ils pensent que Senesi sera le défenseur central de l' à l'avenir. Dans le cas où ils décident de se décharger de Senesi, qui a également suscité l'intérêt de et de l' , Feyenoord devra à San Lorenzo 10% de toute vente future.

Pour rappel, le Real Madrid aurait d'ores et déjà approuvé la signature de David Alaba, sa première recrue pour la saison 2021-2022. Selon les informations de Marca, la Casa Blanca a déjà trouvé et conclu un accord avec le joueur afin qu'il vienne au Santiago Bernabéu le 1er juillet prochain une fois son contrat avec le terminé. Le défenseur autrichien signera un contrat jusqu'en 2025 et le Real Madrid n'aura à payer aucun type de transfert pour clôturer l'opération.

En effet, David Alaba sera en fin de contrat avec le Bayern le 30 juin et depuis le 1er janvier dernier, il est agent libre et peut négocier avec n'importe quel club et parvenir à un accord dans le futur comme il semble qu'il l'a fait avec les Merengue. De son côté, le Bayern Munich doit désormais chercher un remplaçant et comme Goal l'a expliqué vendredi dernier, le club allemand a réfléchi à l'option d'Eder Militao, le défenseur brésilien du Real Madrid qui ne bénéficie actuellement pas de la confiance de Zinedine Zidane.