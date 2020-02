RUMEUR - Le Barça aurait tenté Cavani lors du dernier jour du mercato

L’attaquant du PSG, Edinson Cavani, se serait opposé à un départ au FC Barcelone lors du dernier jour du mercato.

Edinson Cavani est toujours un joueur du PSG et il le sera jusqu'à la fin de son contrat. Pourtant, lors du dernier jour du précédent mercato, il était très proche de changer d’air. Et pas que pour une seule destination. Le quotidien L’Equipe révèle ce samedi qu’en plus de l’ , le l’avait approché en vue d’un transfert.

A la recherche d’un attaquant pour pallier l’absence de Luis Suarez, la direction blaugrana aurait sondé Cavani et son entourage lors des dernières heures du marché des transferts hivernal. Mais, d’emblée, El Matador avait écarté cette possibilité. Et pour cause ; il ne se voyait pas venir concurrencer son coéquipier en sélection, même s’il savait que ce dernier ne reviendrait à la compétition qu’au mois d’avril prochain.

L’Atlético voulait vendre Lemar pour enrôler Cavani

La même source indique que la priorité de Cavani a toujours été de s’engager avec l’Atlético Madrid. L’ancien napolitain se serait même entendu avec les responsables des Colchoneros sur les différents détails de son deal. Il était prêt à venir, et il ne manquait plus que l’aval de la direction parisienne pour que l'opération se concrétise.

L’aval en question n’est jamais venu. Parce que l’Atlético n’a pas réussi à réunir les fonds nécessaires pour boucler le deal. Pour 20M€, l’affaire aurait été dans le sac. Les Espagnols misaient sur un transfert de Thomas Lemar pour disposer de la surface financière nécessaire à ce transfert. Or, il n’y a eu aucune offensive concrète pour l’international tricolore.