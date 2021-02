RUMEUR - La tactique silencieuse de City pour Messi

Manchester City adopte une tactique complètement différente du PSG pour séduire Messi.

Toutle monde s'attend à ce que Lionel Messi quitte Barcelone à l'expiration de son contrat le 30 juin, et les deux favoris pour sa signature sont le Paris Saint-Germain et Manchester City.

Cependant, les deux clubs adoptent des approches très différentes pour essayer d'obtenir la signature du joueur de 33 ans.

Selon ESPN, Manchester City a décidé de travailler dans l'ombre et d'être beaucoup moins agressif dans sa poursuite de Messi, tandis qu'à l'inverse, le PSG a été très ouvert dans son désir de signer le six fois vainqueur du Ballon d'Or.

La même publication rapporte que lorsque Messi a annoncé qu'il voulait quitter Barcelone l'été dernier, City a pris contact avec lui et même Pep Guardiola lui a parlé au téléphone. Depuis lors, diverses personnes de City ont eu des entretiens réguliers avec l'entourage de Messi.

Il convient de noter que City avait examiné les finances de la signature potentielle de Messi en août dernier et était parvenu à la conclusion qu'ils pouvaient adhérer aux règles du fair-play financier de l'UEFA, mais le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a refusé de laisser partir l'Argentin, pointant plutôt sa clause de libération de 700 millions d'euros.

Maintenant, près de six mois plus tard, Manchester City est heureux d'attendre son heure et de patienter jusqu'à la fin de la saison, moment auquel Messi prendra sa décision.

Jusque-là, ils verront simplement à distance les tactiques médiatiques du PSG. "Le PSG fait une erreur avec la stratégie qu'il utilise", a déclaré une source à ESPN. "Leo n'aime pas tout ce bruit dans les médias et encore moins le type de commentaires [qui ont été faits]."

Pour rappel, dans un entretien accordé à la radio espagnole, Cadena Ser, Ander Herrera a refusé de parler de la venue de Lionel Messi au PSG : "Quand tout le monde au Barça parlait de Neymar, à l’intérieur et à l’extérieur du club, ça ne nous a pas plu. Qu’on parle de ton leader dans un autre club, ça ne me plait pas. Je ne vais pas faire quelque chose que je n’aime pas qu’on me fasse. J’ai beaucoup de respect pour le Barça, Messi, son entraîneur et ses coéquipiers".

Le milieu de terrain du PSG ne veut pas manquer de respect au numéro 10 argentin, ni au FC Barcelone, en évoquant les rumeurs : "Ce n’est pas une stratégie (du PSG, ndlr). Moi, je ne vais pas parler de lui. Je respecte ceux qui le font. Mais je me mets à la place du club dans lequel évolue Messi. Si j’étais au Barça, je n’aimerais pas qu’on parle de Messi. Ça ne me parait pas un manque de respect, mais je ne le ferai pas"