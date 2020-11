RUMEUR - Grealish sur les tablettes de Manchester City

Longtemps ciblé par le club rival de , Jack Grealish, l’excellent milieu offensif d’ , figurerait désormais dans le viseur de .

Selon le Daily Star, les vice-champions d’ sont très intéressés pour faire venir le néo-international anglais dans leurs rangs dès le prochain mercato. Ça ne sera pas une tâche aisée, puisque la valeur marchande du sociétaire d’Aston Villa serait de 40M€, d’après le site transfermarkt.

Cette saison, en seulement sept rencontres de , Grealish a marqué 4 buts et offert 5 passes décisives. Il a notamment signé cinq gestes décisifs lors de la victoire de prestige face au champion en titre, .

S’ils n’arrivent pas à mettre la main sur Grealish, les Sky Blues pourraient se tourner vers un autre joueur de Villa, en l’occurrence Douglas Luiz. L’international brésilien (2 capes) coûterait cependant bien plus cher à City.

