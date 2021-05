RUMEUR : Francfort veut Jovic, le Real veut Silva

Les dernières rumeurs émanant d'Allemagne évoquent un retournement de situation intéressant dans le dossier Jovic.

L'Eintracht Francfort chercherait à céder son attaquant vedette André Silva et aurait fixé un prix de 40 millions d'euros pour joueur de 24 ans, qui a fourni 29 buts et 10 passes décisives en 34 matchs la saison dernière, selon les informations de AS.

Un chassé-croisé à prévoir cet été

Avec l'argent généré par la vente de l'attaquant portugais, Francfort prévoit de faire une offre au Real Madrid pour son ancien joueur, Luka Jovic. Après son transfert de 60 millions d'euros à Madrid en 2019, Jovic est retourné à Francfort en prêt en janvier.

L'attaquant serbe de 23 ans a débuté avec brio, marquant trois buts lors de ses deux premiers instants de jeu. Mais cette brillance n’a pas duré longtemps, Jovic n’ayant réussi qu’un but de plus pour porter son total à quatre buts en 18 matchs.

Jovic a demandé à Madrid une cession de prêt en janvier car il avait été très peu utilisé sous les ordres de Zinedine Zidane. Son ami Filip Kostic l'a convaincu de retourner dans son ancienne équipe où il a joué de 2017 à 2019. Et c'est précisément Kostic lui-même qui a fourni les deux premiers buts de Jovic à son retour. De son côté, Kostic, qui jouit d'une bonne forme depuis quelques mois, est proposé à d'autres clubs par son agent.

Francfort traverse actuellement une situation délicate avec de grands changements au sommet: son président, Fredi Bobic, quitte ses fonctions, tandis que l'entraîneur Adi Hütter a déjà été nommé prochain entraîneur du Borussia Mönchengladbach.

La formation de Bundesgliga serait favorable à un échange entre Jovic et Silva, en fonction du montant que le Real Madrid est prêt à payer pour ce dernier.