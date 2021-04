RUMEUR - Cristiano Ronaldo sonde le marché

Critiqué depuis quelques semaines en Italie, Cristiano Ronaldo aurait mandaté son agent pour sonder un possible retour à Manchester United.

En dépensant 100 millions d’euros pour arracher Cristiano Ronaldo au Real Madrid, la Juventus Turin souhaitait faire un bon sur l’échiquier européen. Trois ans après l’arrivée du Portugais, le constat d’échec est clairement là avec des éliminations peu glorieuses contre Porto, l’Olympique Lyonnais et Tottenham.

La perspective d’une saison blanche chez les Bianconeri se fait de plus en plus présente puisque l’Inter Milan n’est qu’à quelques points de s’offrir le titre de champion d’Italie et les langues commencent petit à petit à se délier.

Au vu de son statut et de son salaire, CR7 est le premier pointé du doigt, malgré encore un niveau impressionnant à 36 ans. Mais certains comportements ne passent pas de l’autre côté des Alpes et ces vagues de critiques commenceraient sérieusement à agacer le quintuple Ballon d’Or.

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport rapporte que Cristiano Ronaldo n’est plus contre un départ durant l’été malgré encore un contrat qui court pour une saison encore. Selon le média transalpin, le Portugais a encouragé son agent, le puissant Jorge Mendes, à tâter le terrain du côté de Manchester United.

Un club qu’il connait bien pour y avoir passé six saisons, gagner sa première Ligue des Champions et son premier Ballon d’Or. La connexion ne s’est jamais cassée entre le club mancunien et le joueur, à tel point qu’un retour est souvent annoncé.

Seulement, les Red Devils sont-ils prêts à faire autant de sacrifices pour attirer l’ancienne coqueluche d’Old Trafford ? A 36 ans, Cristiano Ronaldo émarge à 31 millions d’euros annuels et avec la crise actuelle, de telles sommes semblent disproportionnées malgré tout le talent du Portugais. Alors serait-ce une énième annonce d’un retour qui ne se fera sûrement jamais ?

Mystère mais la Juventus, critiquée sur le projet Super League, a des difficultés financières et ne serait peut-être finalement pas contre se délaisser du plus gros salaire du club et récupérer quelques deniers… On s’attendait à un mercato calme en raison de la crise financière liée au coronavirus mais avec les dossiers CR7, Mbappé, Messi ou encore Sergio Ramos, il se peut que le marché des transferts s’emballe !