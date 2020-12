RUMEUR - Arsenal insiste pour Isco

Arsenal est intéressé par le milieu de terrain du Real Madrid et pourrait faire une offre lors de la fenêtre de transfert du mois de janvier.

La course est lancée pour signer Isco. Le milieu de terrain du a demandé au club de le libérer afin de lui donner le temps de jeu dont il a été privé sous Zidane. Plusieurs grands clubs européens suivent la situation - le Real Madrid est prêt à vendre Isco mais ne veut pas le laisser partir en prêt, ce qui convient également au joueur.

Si possible, Isco préférerait rester en , Séville étant l'option principale pour le moment car elle est proche de sa ville natale de Malaga, où sa famille est basée. C'était le plan initial, jouer sous Julen Lopetegui la saison prochaine. Mais ce n'est pas la seule offre sur la table. AS affirme ainsi que Mikel Arteta souhaite qu'Isco rejoigne en prêt - à partir du mois prochain ...

Isco s'intégrerait parfaitement dans le style de jeu d'Arteta. L'intérêt des Gunners est bien connu et Arteta a été interrogé à ce sujet après la victoire 0-1 de l'équipe sur . Malgré ce résultat, Arsenal a connu des difficultés cette saison et occupe actuellement la 13e place du classement. "Les derniers résultats ne changeront pas notre approche de la fenêtre hivernale des transferts", a déclaré Arteta après le match. "Et bien sûr, nous ne pouvons pas parler de joueurs individuels qui pourraient nous intéresser."

AS Cite une source qui évoque un intérêt d'Arsenal ppour Isco pour la fenêtre de janvier etqui, au passage a exclu que Diego Costa, libre après la résiliation, de son bail à l'Atlético intéresse les Gunners.

L'entourage d'Isco n'autzit cependant aucune information directe sur l'intérêt supposé d'Arsenal et le Real Madrid n'envisage pas de laisser un joueur partir pendant la fenêtre hivernale, car cela affaiblirait l'équipe.

Cela dervait changer d'ici l'été. Une fois de plus, le Real Madrid doit vendre des joueurs pour générer des revenus perdus à cause de la crise de Covid-19. Le club espère lever environ 20 millions d'euros grâce à la vente d'Isco. Si la situation ne change pas d'ici juin, il rejoindra Séville. Pour que l'accord soit conclu, il suffirait d'égaler les sept millions d'euros que l'Isco gagne actuellement à Madrid. Mais d'autres clubs feront également pression pour signer Isco. L'intérêt d'Arsenal est réel et pourrait entraîner un changement inattendu du script dès le mois prochain.