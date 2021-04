Rumeur - Aguero trop exigeant ?

Sergio Aguero exigerait un salaire trop conséquent aux clubs qui le convoitent selon différents médias.

Sergio Aguero est à la recherche d'un nouveau club pour la saison prochaine après avoir annoncé qu'il quitterait Manchester City à l'expiration de son contrat en juin.

L'Argentin, selon AS, est déchiré entre rester en Premier League dans un club comme Chelsea ou Manchester United ou partir pour d'autres clubs d'Europe.

Barcelone a été fortement associé à El Kun, Joan Laporta envisageant de l'associer à son cher ami Lionel Messi, tandis que le Paris Saint-Germain et la Juventus ont également été mentionnés.

La Gazzetta dello Sport rapporte qu'Aguero a l'intention de capitaliser sur son statut de joueur libre et de tirer le meilleur parti de toute signature potentielle. Bien qu'il ait près de 33 ans et qu'il ait la chance d'avoir un bilan de blessures loin d'être exemplaire, il souhaite que son dernier contrat en Europe finance une retraite en or et a demandé à la Juventus 12 millions d'euros par saison pour signer pour eux.

Les Italiens considèrent que c'est élevé compte tenu des retombées financières de la pandémie et de l'âge d'Aguero.

Ils ne sont pas seuls, car avec ce genre d’argent, ni Barcelone ni le PSG ne se considéreraient sérieusement en lice. Un tel salaire est pré-pandémique dans tous les sens du terme, et en fin de compte, le marché marquera sa meilleure option.

L'article continue ci-dessous

Pour rappel, le manager de City Pep Guardiola ne cherche pas à persuader Aguero d'une manière ou d'une autre, même si cela signifie le voir s'aligner contre City la saison prochaine.

"Nous souhaitons le meilleur pour lui - nous tous", a répondu Guardiola lorsqu'on lui a demandé s'il serait inquiet par le fait qu'Aguero reste en Premier League.

"Trouver le meilleur pour Sergio pour les dernières années de sa carrière, c'est sûr. Nous serons ravis de la décision qu'il prendra, la meilleure pour lui, sa famille et sa carrière. Ma préférence est sa préférence. Sa préférence est ma préférence. Le meilleur pour lui est le meilleur pour nous."