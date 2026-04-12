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FC Bayern Muenchen v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Rumenigge met en garde le Bayern avant le choc contre le Real : l’histoire récente nous rappelle des leçons amères

Bayern Munich vs Real Madrid
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Le spectre de 2014 continue de planer sur le Bayern.

Malgré l'euphorie qui anime les supporters du Bayern Munich après leur précieuse victoire 2-1 face au Real Madrid lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance et figure emblématique de l’administration bavaroise, a prononcé des propos réalistes pour tempérer l’euphorie avant le match retour décisif au « Santiago Bernabéu ».

Il met en garde contre le « battage médiatique »

Dans un entretien accordé à la plateforme DAZN, il a exprimé son inquiétude face au battage médiatique qui entoure actuellement l’équipe, rappelant que la concentration reste la seule clé pour franchir cet écueil.

« Nous ne devons pas commettre l'erreur de laisser éclater une vague d'enthousiasme excessif maintenant », a déclaré Romagnoli. « Je sens qu'il y a actuellement beaucoup de bruit autour de nous, et franchement, cela ne me plaît pas. »

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Il insiste : la rencontre à Munich exigera une discipline tactique et mentale supérieure à celle du match aller, et l’histoire récente rappelle des leçons amères au club bavarois.

Le « spectre » de 2014

Pour étayer son propos, il a rappelé le scénario de la demi-finale 2014, lorsque le Bayern, battu 1-0 à l’aller, avait abordé le retour à Munich avec trop d’optimisme et avait finalement subi une cuisante défaite 4-0.

Au match aller, les Bavarois avaient pourtant bien entamé la rencontre grâce à une performance de haut niveau, concrétisée par les buts de Luis Díaz et Harry Kane.

Si la star française Kylian Mbappé a réduit l’écart, les parades du gardien chevronné Manuel Neuer ont empêché les « Merengues » de revenir au score.

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Interrogé sur la difficulté de la compétition, Rummenigge a ajouté : « Remporter la Ligue des champions dans sa formule actuelle, avec un tel niveau d’intensité et de qualité, est devenu plus difficile que jamais. »

En route vers « Munich 2025 »

En cas de qualification face au Real mercredi prochain, le Bayern affrontera en demi-finale le vainqueur du duel Liverpool-Paris Saint-Germain.

Rappelons que le club parisien mène 2-0 après le match aller, mais tous les regards se tournent vers le stade d'Anfield la semaine prochaine pour connaître l'identité de son éventuel adversaire en demi-finale.

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