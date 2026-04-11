Rumenigge le reconnaît : « Cette situation ne me plaît guère… Souvenez-vous de ce que le Real Madrid a accompli à Munich. »

Karl-Heinz Rummenigge, légende et ancien dirigeant du Bayern Munich, aujourd’hui membre du conseil de surveillance, a appelé à la prudence avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, prévu mercredi prochain à l’Allianz Arena contre le Real Madrid.

Le géant bavarois a certes ramené une précieuse victoire 2-1 du fief des Merengues lors de l’aller, mais ce succès n’a pas suffi à dissiper les réserves de l’ancien dirigeant, d’autant que le Real a souvent fait plier le Bayern en phase à élimination directe.

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« Nous ne devons pas tomber dans l’erreur d’alimenter un optimisme démesuré… Je ressens actuellement une certaine tension, et franchement, je n’aime pas du tout cela », a déclaré Rummenigge lors d’une interview accordée à la chaîne « DAZN ».

Il a ajouté : « Le Real Madrid nous a déjà causé assez de problèmes ici à Munich, et je tenais à le rappeler à tout le monde. »

Il a ajouté que joueurs, staff technique et supporters devaient rester concentrés et faire preuve d’intelligence lors du match retour à l’Allianz Arena.

Le vainqueur de cette confrontation entre le Real Madrid et le Bayern Munich affrontera en demi-finale le gagnant de l’autre quart entre Liverpool et le Paris Saint-Germain, qui a pris l’avantage en s’imposant 2-0 à domicile à l’aller.