Rui Pinto, le visage derrière Football Leaks, a lancé une collecte de fonds : « Je crains pour ma vie, aidez-moi »

Rui Pinto, jeune Portugais passionné d’informatique et ancien étudiant en histoire, est passé du statut de parfait inconnu à celui de l’une des figures les plus controversées et influentes du football mondial. En 2015, le Portugais a fondé la plateforme Football Leaks dans le but de dénoncer les présumées irrégularités comptables du football d’élite européen. Opérant sous le pseudonyme de John, le fondateur a obtenu sans autorisation des millions de fichiers contenant des courriels, des contrats confidentiels et des transactions de divers clubs et agences sportives.









Parmi les affaires apparues au fil des années figure également celle concernant Manchester City, club qui a été jugé coupable de toutes les accusations de violations financières.





Il y a quelques minutes, via son profil Twitter, Rui Pinto a annoncé avoir été exclu du programme de protection des témoins et craindre désormais pour sa vie.