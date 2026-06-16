Le défenseur allemand Antonio Rüdiger a réagi à l’annonce officielle du Real Madrid concernant la prolongation de son contrat jusqu’en juin 2027.

Son précédent contrat avec le club merengue expirait initialement le 30 juin prochain.

Sur son compte Instagram, le défenseur a déclaré : « Ma mission ici n’est pas encore terminée… Prolonger mon contrat avec le Real Madrid est un moment dont je suis très fier, mais c’est avant tout un engagement de ma part à redresser la barre avec mes coéquipiers. »

Il a ajouté : « Nous traversons une période difficile qui exige beaucoup. Les revers ont mis notre force à l’épreuve, mais c’est exactement là où je veux être. »

Certains m’ont peut-être écarté après mes blessures, mais cela m’a donné encore plus de motivation. Merci pour cela.

Il conclut : « Tous ceux qui me connaissent savent que j’aime les défis et que je m’épanouis en les relevant. Même si la saison dernière n’a pas été facile, ma foi reste inébranlable. »

Il conclut : « Nous sommes ensemble, nous nous battons ensemble et nous surmonterons cette épreuve ensemble… Aujourd’hui plus que jamais. Allez le Real Madrid ! »

Rappelons que plusieurs rapports ont confirmé que le Real Madrid avait déjà finalisé l’arrivée du défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté, libre cet été, et que le club madrilène poursuivait par ailleurs sa quête d’un autre central durant ce mercato.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, c’est José Mourinho, l’entraîneur du Real, qui a poussé le club à prolonger le contrat du défenseur allemand.