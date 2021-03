Rudiger balance tout sur le PSG et Mourinho

Le défenseur aurait pu quitter Stamford Bridge à l'automne, mais a choisi de rester et a retrouvé sa place en tant que membre essentiel de Chelsea.

Le défenseur de Chelsea, Antonio Rudiger, a déclaré qu'il avait reçu des offres du PSG et de Tottenham à l'automne, mais a insisté sur le fait qu'il se bat maintenant pour décrocher un nouveau contrat sous Thomas Tuchel à Chelsea.

Frank Lampard a fait chuter l'international allemand à la cinquième place dans l'ordre hiérarchique au poste d'arrière central, ce qui a conduit à des offres du Tottenham de José Mourinho et de l'ancien club de Tuchel, le PSG. Il y avait un intérêt supplémentaire de Barcelone, de la Roma et de l'AC Milan, mais finalement, les Blues ont choisi de garder leur défenseur central de 28 ans.

Il s'est hissé à la troisième place dans l'ordre hiérarchique, mais n'est devenu un titulaire régulier qu'après que Frank Lampard a été limogé en janvier et remplacé par Tuchel.

Rudiger a admis qu'il avait la possibilité de quitter Stamford Bridge, mais qu'il est resté calme et n'a pas poussé trop fort pour quitter le club. "Il y a certaines choses que j'ai vues venir, mais je n'ai pas vu que je ne serais pas dans l'équipe [sous Lampard]. Je n'ai pas vu venir ça. Oui, il y avait vraiment deux équipes prestigieuses qui me voulaient peut-être et que j'envisageais d'y aller », a déclaré le défenseur lors d'une conférence de presse.

"C'était le PSG, pour être honnête, et Mourinho [à Tottenham]. Mais c'est quelque chose qui n'est pas arrivé. Avec Tuchel, cela ne s'est pas produit. J'étais un peu contrarié parce que je savais que je ne jouerai pas souvent dans ma situation."

"Ensuite, j'ai eu une conversation avec Lampard et j'étais soudainement de retour dans l'équipe mais sur le banc. J'ai eu quelques matchs et j'ai travaillé. Maintenant, tout va bien pour moi et j'en suis très content. Pour être honnête, cependant, je me suis toujours senti bien dans le club. Ils m'ont bien traité, surtout au niveau du conseil d'administration."

"Personne ne m'a dit que je devais partir. Frank Lampard non plus, les transferts que j'avais ne se sont pas produits. Les prêts pas arrivé, mais personne ne m'a dit au club que je devais partir".