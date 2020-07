Rudi Garcia : "Une route excitante à parcourir"

L’entraineur lyonnais, Rudi Garcia, a livré sa réaction concernant le tirage au sort de la Ligue des Champions.

L’Olympique Lyonnais aura fort à faire s’il veut poursuivre son parcours en Ligue des Champions. Les Bianconeri vont devoir protéger leur avance d’un but contre la et s’ils y arrivent ils affronteront le vainqueur du duel entre et le . Un sacré programme !

« C’est la Ligue des Champions qu’on aime »

La qualification pour le dernier carré de la C1 sera donc très dure à aller chercher pour les Gones. Mais, ces derniers ne sont pas du tout découragés. Au contraire, ils sont très motivés pour réussir un bon parcours et créer la sensation. Rudi Garcia, leur coach, l'a assuré : « Si jamais on se qualifie, c’est un tirage royal. C’est une route incroyable à parcourir mais ô combien excitante. Sur le papier, c’est la Champions League que l'on aime. On n’a déjà pas besoin de motivation supplémentaire pour affronter la Juventus. Mais c‘est encore plus beau de savoir que si l’on passe, on jouera ces équipes-là ».

L'entraineur lyonnais espère à présent que sa formation saura monter en puissance d’ici le choc retour face aux Bianconeri. « C’est logique de jouer le retour à Turin même si ce sera à huis clos. Cette date nous convient car on aura une semaine pleine de préparation après la finale de . C’est d’ailleurs pour cela qu’on veut jouer notre dernier match amical le 24 août. Cela permettra d’avoir aussi une semaine normale pour préparer Paris », a-t-il confié.

Dans son histoire, l’Olympique Lyonnais n’a atteint qu’à une seule reprise les demi-finales de l’épreuve reine du continent. C’était en 2009/2010. Les Rhodaniens sauront-ils reproduire cette performance cette année ? Les chances sont réduites pour Aouar et consorts, mais pas nulles.