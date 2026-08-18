Rudi García met Van Bommel en garde contre un seul homme chez la Belgique : « Si j’étais encore sélectionneur, alors… »

Rudi Garcia est revenu, dans un entretien accordé à Le Soir, sur la Coupe du monde disputée avec la Belgique aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L’entraîneur, depuis licencié, n’a pas un mot positif pour le staff médical de l’équipe.

La Belgique a connu un début de Coupe du monde dramatique avec deux matches nuls contre, respectivement, l’Égypte (0-0) et l’Iran (1-1). Lors du dernier match de groupe, elle s’est imposée 5-1 face à la Nouvelle-Zélande.

La Belgique a ainsi tout de même réussi à terminer en tête de son groupe. En seizièmes de finale, la sélection a affronté le Sénégal, battu 3-2 après prolongation. En huitièmes de finale, les Belges ont dominé les États-Unis 4-1.

Garcia a finalement connu son Waterloo avec la sélection en quarts de finale. Le futur champion du monde, l’Espagne, s’est montré trop fort en l’emportant 2-1. Après la Coupe du monde, Garcia a été licencié et remplacé par Mark van Bommel.

« C’était une aventure formidable. Un grand succès. Cela reste une grande performance d’avoir atteint les quarts de finale. Nous sommes les seuls à avoir marqué contre l’Espagne », entame le Français.

Il n’était toutefois pas satisfait de tout le monde au sein de la sélection belge. Le staff médical, en particulier, ne l’a pas convaincu. « Nous avons mis notre Coupe du monde en jeu parce que les blessures n’ont pas été bien prises en charge. »

Garcia fait référence à la situation de Jérémy Doku. L’attaquant souffrait d’une infection des voies respiratoires, ce qui l’a conduit aux urgences. Garcia souhaitait déjà un examen médical quelques jours plus tôt, mais le médecin l’en a dissuadé et lui a donné des antibiotiques qui n’ont pas aidé.

« Six jours plus tard, il était aux urgences. Nous avons joué toute une Coupe du monde sans lui… Si j’étais resté sélectionneur, le staff médical aurait dû être meilleur. »