Rudi García, le sélectionneur de la Belgique, assure disposer d’un plan axé sur l’esprit, la vitalité et le cœur pour battre l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde. Il insiste : se contenter de défendre conduirait inévitablement à l’élimination de son équipe.

Selon le quotidien espagnol Marca, le technicien reconnaît que la Roja est supérieure sur le papier et que nombreux sont ceux qui prédisent l’élimination des Diables Rouges, mais il affirme avec conviction que son équipe atteindra le dernier carré.

Lors de la conférence de presse, le sélectionneur belge a déclaré : « Nous sommes en quarts de finale et l’Espagne figure parmi les grands favoris pour le titre. Nous connaissons parfaitement ses capacités individuelles et collectives, son système de jeu, sa capacité à maîtriser la possession et sa grande personnalité. Nous ne nous contenterons pas de défendre, car, si nous le faisons, nous serons éliminés. Nous sommes capables de marquer des buts, nous l’avons prouvé, et nous avons nos propres talents. Beaucoup pensent que nous allons être éliminés, mais j’ai une grande confiance en notre équipe et je suis convaincu que nous serons en demi-finale. »

« Nous affrontons une équipe plus forte, mais nous nous battrons de toutes nos forces pour continuer à avancer », a-t-il ajouté.

Garcia a par ailleurs estimé que son équipe n’affronterait pas de conditions plus difficiles que celles vécues au tour précédent. la Belgique s’étant qualifiée pour les quarts de finale après avoir éliminé les États-Unis lors d’un match marqué par l’annulation du carton rouge infligé au joueur Fularin Balogun, ce qui lui a permis de disputer la rencontre, à la suite d’un appel téléphonique du président américain Donald Trump.

Le sélectionneur a ajouté : « Nous ne connaîtrons pas de conditions plus difficiles que celles vécues en huitièmes de finale. Il y a quelques jours, nous avions 12 millions de supporters ; aujourd’hui, nous en avons bien davantage. »

Il a par ailleurs salué le rôle déterminant de Romelu Lukaku, soulignant que l’attaquant historique, utilisé comme joker, semait le trouble dans les défenses dès son entrée en jeu. avant de préciser que la star Kevin De Bruyne, absent face aux États-Unis en raison de douleurs, était désormais apte à affronter l’Espagne.

Pour conclure, le sélectionneur a précisé : « Tous les joueurs sont en bonne condition physique, à l’exception d’Amadou Onana, dont l’absence représente une perte énorme pour nous. J’ai deux compositions d’équipe : celle qui débutera le match et celle qui le terminera, et j’ai bien sûr un plan précis. »