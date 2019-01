Rudi Garcia : "Impossible de voir Mario Balotelli au départ du match vendredi"

A deux jours de la réception de Lille, Rudi Garcia était en conférence de presse ce mercredi après-midi. Il a notamment évoqué le cas Balotelli.

L'entraîneur olympien a fait passer un message clair : Mario Balotelli ne débutera pas le prochain match de Marseille, vendredi au Vélodrome contre Lille. Alors que la signature de l'attaquant italien devrait être rapidement officialisée, il ne participera pas à ce match crucial contre un concurrent direct pour le podium.

"Il n'a pas joué et ne s'est pas entraîné avec un groupe depuis un mois, donc il est impossible de le voir au départ du match vendredi. On espère qu'il va venir nous renforcer. on a besoin de renforts offensifs, même s'il faudra attendre de savoir dans combien de temps il sera à 100% s'il signe chez nous", a déclaré Rudi Garcia. Il a ensuite refusé de s'exprimer sur d'autres recrues potentielles. "Pour l'instant, j'ai un groupe avec zéro recrues pour vendredi. On verra d'ici la fin du mercato."

L'entraîneur, qui retrouvera l'équipe avec laquelle il a été sacré champion de France en 2011, avait été précédé par Kévin Strootman devant les micros. Les deux hommes se sont également exprimés sur l'accueil des supporters, qui pourrait être chaud. "D'un côté je les comprends. Moi aussi je suis énervé quand on perd contre une équipe de 4e division, mais même s'ils sont énervés, j'espère que pendant le match, ils seront avec nous. Ils peuvent être énervés avant, après, mais pendant le match ce serait bien qu'ils soient avec nous", a estimé le Hollandais.

"On est plus fort quand ils sont derrière nous. La réponse de Kevin est une bonne réponse. Ca nous aiderait qu'ils poussent leurs club, l'Olympique de Marseille, pendant le match", a renchéri son coach, avant de s'exprimer sur les difficultés de certains de ses joueurs, à commencer par Steve Mandanda. "Je trouve qu'il est de mieux en mieux et je pense que sa période difficile est derrière lui. C'est un joueur avec lequel j'échange beaucoup, c'est une des figures de l'OM. Il est revenu pour donner le meilleur de soi même, pas pour autre chose."