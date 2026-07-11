Rudi Garcia, le sélectionneur de la Belgique, a exprimé sa déception après la défaite de son équipe face à l’Espagne, insistant sur le fait qu’il ne fallait pas commettre d’erreurs face à un adversaire du calibre de la Roja.

Selon le quotidien espagnol Marca, le technicien a affiché un mélange de sérieux et de fierté au regard de la performance de ses joueurs, tout en regrettant que l’arbitre n’ait pas sifflé un penalty pour une main de Rodri alors que le score était encore de 1-1.

« J’ai dit aux joueurs que nous pouvions être très fiers de notre prestation, car nous avons tenu tête à l’Espagne. La chance ne nous a pas sourit, et nous avons dû composer sans notre capitaine ni Thibaut Courtois, ce qui est un coup dur. De plus, l’arbitre n’a pas consulté la vidéo pour vérifier cette main, un incident qui nous a mis dans une position défavorable. Face à l’Espagne, on ne peut pas se permettre de commettre des erreurs, et nous en avons commis plusieurs. »

Interrogé sur son avenir à la tête des Diables Rouges, il a coupé court : « Ce n’est pas le moment de se poser cette question, c’est la seule chose qui compte pour l’instant. Je suis très déçu pour les joueurs qui ne reviendront pas en sélection. L’Espagne a dominé la première période, mais nous avons égalisé puis mis la pression et pu prendre l’avantage. »

Concernant le bilan de la compétition, il a ajouté : « Nous le dresserons à la fin de la Coupe du monde, mais ce n’est pas le moment d’en parler. Nous sommes extrêmement déçus, car nous croyions en nos chances d’éliminer l’Espagne et nous avons tout donné, sans succès. »

Pour conclure, il est revenu sur la blessure de Thibaut Courtois : « Cela fait partie du haut niveau, et nous devons être capables de répondre présents dans l’adversité. Courtois a été excellent, notamment sur les longs ballons, et nous ne voulions pas prendre le risque d’aggraver sa blessure ; c’est pourquoi j’ai décidé de le remplacer. J’ai échangé avec lui, il ne m’a signalé aucun autre problème ; malheureusement, il n’a pas pu terminer le match en raison d’une blessure musculaire. »

Il a conclu : « Courtois est l’un des meilleurs gardiens, mais il n’était pas à 100 %, et les blessures musculaires peuvent s’accumuler chez lui. Si un joueur s’entraîne moins à cause de ses nombreuses blessures, cela peut devenir un problème. Avec lui, nous sommes plus forts, et je n’ai rien d’autre à ajouter à ce sujet. »