L’entraîneur français Rudi Garcia, sélectionneur de la Belgique, a vécu une ironie cruelle : battu 2-1 par l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, sur un but décisif à la 88^e minute, il a goûté à la même pilule qu’il avait raillée.

Garcia avait suscité une vive polémique après le match de son équipe contre le Sénégal en seizièmes de finale, lorsqu’il avait déclaré : « Nous connaissons bien ces équipes, elles perdent leur organisation tactique dans les dernières minutes », une déclaration que certains ont interprétée comme un dédain envers les sélections africaines après la « remontada » belge qui avait transformé un retard de deux buts en victoire (2-3).

Accusé de racisme, il a publié un communiqué pour préciser que son propos visait aussi bien les sélections africaines qu’asiatiques, européennes ou sud-américaines manquantes d’expérience pour tenir leur avantage sous pression.

Ironie du calendrier, c’est précisément à la 88^e minute que l’Espagne a frappé : une lourde frappe de Kubarsi aux abords de la surface, déviée par la main du gardien remplaçant de Manchester United, Sin Lamens, avant que Moreno ne pousse le ballon dans les filets.

Si la sortie sur blessure du gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, a pesé, le fait d’avoir laissé Kobarsi tirer sans marquage à l’entrée de la surface illustre à merveille le manque d’organisation tactique que Garcia dénonçait chez les autres.

Une ironie cruelle : le technicien français est tombé dans le piège qu’il avait lui-même dénoncé, abandonnant ainsi sa place en demi-finale face à la France sur un but tardif, exactement comme il l’avait décrit pour les sélections africaines quelques jours plus tôt.