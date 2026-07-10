Rudi Garcia a sous-estimé les sélections africaines… avant de recevoir une leçon de la part de l’Espagne

L’entraîneur français Rudi Garcia, sélectionneur de la Belgique, a mesuré l’ironie de la situation après la défaite de son équipe face à l’Espagne (1-2) en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Le but décisif, inscrit à la 88^e minute, est tombé au moment même où il s’était moqué de la capacité des sélections africaines à conserver leur avance.

Garcia avait suscité une vive polémique à l’issue du match de son équipe contre le Sénégal en seizièmes de finale, lorsqu’il avait déclaré : « Nous connaissons bien ces équipes, elles perdent leur organisation tactique dans les dernières minutes », une déclaration que certains ont considérée comme une dépréciation des équipes africaines après la « remontada » belge, qui avait permis de transformer un retard de deux buts en victoire (2-3).

Accusé de racisme, il a publié un communiqué pour préciser que son propos visait aussi bien les sélections africaines qu’asiatiques, européennes ou sud-américaines manquantes d’expérience pour préserver un avantage sous pression.

Ironie du calendrier, c’est précisément à la 88^e minute que l’Espagne a frappé : une lourde frappe de Kubarsi aux abords de la surface, déviée par la main du gardien remplaçant de Manchester United, Sin Lamens, avant que Moreno ne pousse le ballon au fond des filets.

Si la sortie sur blessure du gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, a pesé, le fait d’avoir laissé Kobarsi tirer sans marquage à l’entrée de la surface illustre à merveille le manque d’organisation tactique que Garcia imputait aux autres.

Une ironie cruelle : le technicien français est tombé dans le piège qu’il avait lui-même dénoncé, abandonnant ainsi sa place en demi-finale face à la France sur un but tardif, exactement comme il l’avait décrit pour les sélections africaines quelques jours plus tôt.