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L'élection à la présidence de la Fédération italienne de football s'oriente vers une compétition entre deux personnalités marquantes de la scène sportive. Mais le décompte des voix et des soutiens au sein de l'institution pourrait réserver des surprises que les seuls noms ne laissent pas présager, dans un contexte de recul du soutien dont bénéficiait l'un des candidats il y a quelques mois.

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La Fédération italienne de football a annoncé, samedi, avoir accepté les candidatures de Giovanni Malagò et d'Adriano Galliani en vue de l'élection à la présidence de la Fédération italienne de football, prévue le 14 décembre prochain, faisant des deux hommes les candidats officiels au poste.

Malagò est âgé de 67 ans, tandis que Galliani en compte 82. Les deux hommes s'engagent dans cette course avec une nette différence quant à la nature des instances qui soutiennent chacun d'eux, selon ce qu'a indiqué la Fédération italienne au sujet de la répartition des soutiens électoraux.

Selon le site Football Italia, Malagò bénéficie du soutien des clubs de Serie A, tandis que Galliani s'appuie sur l'appui des joueurs et des entraîneurs, dans une confrontation électorale qui dépasse la rivalité personnelle pour traduire une divergence de positions entre les différentes composantes du football italien.

Malagò avait été élu président de la Fédération italienne en juin dernier, avant qu'il n'apparaisse par la suite qu'il n'avait pas le droit de se présenter, faute de posséder la qualité de membre de la Fédération, ce qui a conduit le Comité olympique italien à envisager de placer l'institution sous l'administration d'un commissaire spécial.

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Mais les développements se sont finalement soldés par la nomination de Malagò lui-même comme commissaire spécial de la Fédération, avec la décision de convoquer de nouvelles élections pour désigner officiellement un président, permettant au dirigeant de 67 ans de revenir dans la course au poste.

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La position des clubs de Serie A à l'égard de Malagò a connu un changement notable par rapport à l'été dernier, puisqu'il n'a cette fois recueilli le soutien que de 11 clubs sur 20, après en avoir obtenu 19, ce qui traduit un net recul de sa base électorale au sein de la compétition.

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L'élection repose sur 516 voix réparties entre les différentes composantes du football italien, mais ces voix n'ont pas toutes la même valeur, car le degré d'influence de chaque instance varie selon son poids dans le système, ce qui fait que le nombre de délégués ne suffit pas à lui seul à déterminer la force électorale de chaque camp.

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La part des clubs de première division s'élève à 18 % des voix à travers 20 délégués, contre 6 % pour la deuxième division à travers 20 délégués, et 12 % pour la troisième division (Serie C) à travers 57 délégués, tandis que la ligue amateur obtient 34 % des voix à travers 99 délégués, la part des joueurs s'élevant à 20 % à travers 52 délégués et celle des entraîneurs à 10 % à travers 26 délégués.

La période écoulée a été marquée par des tensions juridiques entre les candidats, sur fond de différends concernant les procédures de candidature et la validité des documents présentés, le plus notable étant l'affaire de la double signature du Genoa, dont le nom avait d'abord été inscrit parmi les soutiens de Galliani, avant de se rétracter et d'annoncer son appui à Malagò, ce qui a suscité une polémique sur la question de savoir si ce dernier atteignait le minimum requis de soutiens des clubs de première division pour se présenter à l'élection, avant la décision de valider leurs candidatures aujourd'hui.

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