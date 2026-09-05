On jouait la 80e minute à Amsterdam, les visiteurs d’Eindhoven menaient 2-1, lorsque Ruben van Bommel a violemment percuté son adversaire Aaron Bouwman dans un duel aérien.

La scène rappelait, au premier regard, le célèbre choc de Toni Schumacher contre Patrick Battiston en demi-finale de la Coupe du monde 1982. Alors que Bouwman, joueur de l’Ajax, s’élevait pour disputer un ballon de la tête tout à fait normal, van Bommel a visiblement visé uniquement le corps de son adversaire avec beaucoup d’élan et l’a percuté de plein fouet, la hanche en avant, à la tête et au haut du corps.

Une échauffourée a immédiatement éclaté. Plusieurs joueurs de l’Ajax ont foncé, furieux, sur van Bommel, qui a lui-même été défendu par ses coéquipiers du PSV. Parmi les premiers à se rendre auprès de Bouwman, qui se tordait au sol, figurait le gardien allemand d’Amsterdam, Marc-André ter Stegen, qui réclamait avec insistance une assistance médicale pour le défenseur de 19 ans.

L’arbitre sort le jaune et provoque l’incompréhension et la contestation

À la grande surprise probable de la plupart des observateurs, l’arbitre Sander van der Eijk a sorti un carton jaune. Il n’y a pas eu d’éventuelle correction de la part de l’assistance vidéo.

« Pour moi, ce n’est rien d’autre qu’un rouge », a déclaré Davy Klaasen, de l’Ajax, au sujet de la faute sur son coéquipier, qui n’a pas pu continuer après l’attaque de van Bommel et a été remplacé par l’ancien joueur de Schalke, Thilo Kehrer.

Raymond van Meenen, directeur de l’arbitrage à la Fédération néerlandaise de football, partageait apparemment cet avis. C’est en tout cas ce qu’a rapporté le journaliste Hugo Borst dans son rôle d’expert pour le diffuseur ESPN NL.

« J’ai déjà parlé avec le patron de l’arbitrage Raymond van Meenen. Il ne cherchera pas à enjoliver cela, a déclaré Borst. Il est d’accord sur le fait qu’il s’agissait d’un carton rouge pour Ruben van Bommel et d’une erreur d’arbitrage. »

Le PSV reste invaincu et sur sa lancée, l’Ajax concède son premier revers

Avec van Bommel encore sur le terrain, le PSV a encore inscrit, par Esmir Bajraktarevic dans le temps additionnel, le but du 3-1 final. Eindhoven a ainsi grimpé, au moins provisoirement, en tête du classement avec 13 points en cinq matches. Pour l’Ajax, il s’agissait de la première défaite de la saison.

Outre ter Stegen, l’ancien joueur de Dortmund Julian Brandt figurait lui aussi dans le onze de départ des Amstellodamois. Pour Eindhoven, Ricardo Pepi, ancien joueur du FC Augsbourg, et Lutsharel Geertruida, ancien joueur du RB Leipzig, avaient marqué en première période. Tolu Arokodare a inscrit pour les hôtes l’égalisation provisoire à 1-1.